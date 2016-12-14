Дольщики вздохнут свободнее

Правительство внесло в Госдуму пакет изменений в законодательство о долевом строительстве: они дополняют поправки в 214-й федеральный закон «О долевом строительстве», принятые в июле этого года. Изменения коснутся нескольких федеральных законов, в том числе 214-ФЗ, закона о банкротстве, закона о страховании, закона о некоммерческих организациях и других, пишут «Ведомости».

Одно из основных новшеств – регулирование деятельности компенсационного фонда, который полностью заменит страхование ответственности застройщиков, отметил заместитель министра строительства и ЖКХ Никита СТАСИШИН.

Закон о долевом строительстве заставит девелоперов менять экономику проектов.

Компенсационный фонд формируется за счет обязательных отчислений застройщиков, он заработает с 1 января 2017 года. Каждый застройщик, заключающий с дольщиком договор долевого участия (ДДУ), должен внести в этот фонд 1% от стоимости строительства объекта недвижимости, указанной в проектной декларации. Фонд будет иметь форму публично-правовой компании «Фонд защиты прав граждан – участников долевого строительства», следует из законопроекта. Его учредителем станет единый институт развития в жилищной сфере – АИЖК. За Минстроем закрепляется обязанность координировать деятельность фонда, мониторить данные о поступлении, расходовании и инвестировании средств.

Сначала застройщик уплачивает обязательные взносы в компенсационный фонд, а только после этого возможна государственная регистрация ДДУ. Средства фонда можно будет направить на две цели: на выплату возмещения участникам долевого строительства, обязательства перед которыми не исполняются застройщиком, а также на оказание финансовой помощи застройщику, которому фонд поручит завершить проблемный объект.

Выплата дольщику может осуществляться, если квартиры в доме продавались по 214-ФЗ, застройщиком уплачивались взносы в фонд и в отношении застройщика введена процедура банкротства. Фонд должен возместить средства в течение 10 рабочих дней со дня предоставления дольщиком необходимых документов. Прием документов от граждан будут осуществлять банки-агенты, где размещены средства фонда.

Деньги компенсационного фонда должны размещаться в банке с капиталом не менее 25 млрд рублей, кредитный рейтинг которого не более чем на три ступени ниже суверенного рейтинга России. Фонд может инвестировать деньги только в государственные ценные бумаги России, депозиты в российских банках и ипотечные ценные бумаги, включенные в один из котировальных списков высшего уровня российских бирж.

Чтобы облегчить процесс контроля за застройщиками, оказавшимися не в состоянии завершить объекты, компенсационный фонд будет наделен функциями арбитражного управляющего согласно поправкам к закону о банкротстве. Процедура банкротства вступает в силу по решению арбитражного суда – сразу же после первого иска о банкротстве. Раньше процедура банкротства состояла из трех стадий: наблюдения, конкурсного производства и внешнего управления, напоминает Ксения ЦАПЛИНА из ФСК «Лидер». Теперь же наблюдение исключается, а стадия «конкурсное производство» увеличивается с полугода до года, добавляет она. Благодаря исключению процедуры наблюдения сроки, в течение которых дольщик сможет получить выплату или готовую квартиру, значительно сократятся, уверен Стасишин.

Сколько денег может быть собрано в фонд, в Минстрое оценить затрудняются. Ранее президент «Ностроя» Андрей МОЛЧАНОВ сообщал, что ежегодные доходы фонда могут достигать 20–30 млрд рублей. «Говорить сегодня о том, хватит ли собранных средств от застройщиков на решение вопросов с проблемными объектами, когда таковые появятся, более чем преждевременно, – считает Стасишин. – Главное – что в отличие от системы страхования ДДУ государственный компенсационный фонд сможет гарантировать участникам долевого строительства соблюдение их прав».

Газета «Золотой Рог», Владивосток.