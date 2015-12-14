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Новогодние каникулы депутаты предложили сократить до одного дня

14 Декабря 2015, 18:35 | В России

Депутаты предлагают заметно сократить в России количество нерабочих праздничных дней, оставив только три выходных: 1 января, 9 мая и 12 июня. А вместо урезанных праздников россияне могут получить дополнительный 10-дневный отпуск. Как сообщает деловая газета «Золотой Рог», законопроект с таким предложением внесен в Госдуму.

Как отмечают авторы законопроекта, Новый год, День Победы и День России - историческая данность для России, наиболее знаменательные, памятные и важные вехи в истории страны.

Что касается других нерабочих праздничных дней, особенно длинных новогодних каникул, то они уверены, что их длительность не всегда совпадает с желанием и возможностью россиян отдыхать именно в это время года. Кроме того, такие продолжительные выходные плохо сказываются на самочувствии граждан, приводят к перееданию и злоупотреблению алкогольными напитками.

Есть и минусы для экономики, которая "теряет до трех триллионов рублей".

В качестве компенсации всем работникам необходимо дать возможность брать дополнительный десятидневный отпуск, уверены авторы законопроекта.

"Если законопроект примут, то у россиян должно быть право выбора, когда использовать дополнительный отпуск, - уверен директор Института социальной политики и социально-экономических программ НИУ "Высшая школа экономики" Сергей Смирнов. - Кому-то нравится отдыхать зимой, кому-то работать на приусадебном участке в мае".

Сам же эксперт ничего не имеет против 10-дневных зимних каникул. В эти дни можно и на лыжах покататься, и с друзьями пообщаться. "Кроме того, я не думаю, что перекройка праздничного календаря - это самая актуальная проблема для современной России", - отметил он в интервью «РГ».

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

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Теги: каникулы  депутаты 



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