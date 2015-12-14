Приморские тигр Амур и козел Тимур вдохновили зоопарки по всей России (фото)

История дружбы тигра Амура и козла Тимура в Приморском сафари-парке вдохновила зоопарки по всей России - они планируют обустроить «вольеры дружбы» для своих необычных парочек, сообщает деловая газета «Золотой Рог».

Как рассказали в Воронежском зоопарке, к концу года планируется оформить вольер с обезьяной Нюшей и кроликом Тимошей. В Ленинградском зоопарке уже 8 лет живут вместе рысь Линда и кошка Дуся - они подружились с самого детства. В Московском зоопарке вспомнили о дружбе льва Чандра и собаки Тобика в 1950-х годах, а в Калининградском зоопарке - романтическую историю о слонихе Шандре и ее друзьях - ослике и бегемоте. Эти данные приводят «Известия».

Завотделом орнитологии и акватеррариума Воронежского зоопарка Алена Горюшкина рассказала, что у них есть несколько интересных друзей.

- Это называется сочетанные экспозиции, когда разные виды содержатся в одном вольере. Например, у нас обезьяна - яванская макака - содержится с кроликами. Они вместе кушают, у обезьян мы даже заметили повышение аппетита - в компании есть лучше. Рацион у них схожий, им ставят общую тарелку, и они совместно поедают морковь, яблоки, перец и другие овощи и фрукты.

Горюшкина отметила, что обезьяна и кролик воспринимают друг друга как сородичей.

- Обезьяне Нюше сейчас три года, а кролику Тимоше - полгода. Нюша может брать кролика на руки, перебирать шерсть, искать паразитов, рассматривать уши и глаза, - сказала она.

По словам Горюшкиной, к концу года вольер, где живут друзья Нюша и Тимоша, планируется празднично оформить.

Кроме того, в контактном зале Воронежского зоопарка живут подружки - обезьянка и белка.

- Они находятся в соседних вольерах, но, несмотря на это, беличий саймири (вид обезьяны) очень сильно сдружился с белкой. Белка живет постоянно в вольере, ее не выпускают, а обезьянку к ней пускают, тогда она прямиком бежит к соседке и они вместе играют, - сказала Горюшкина. - Обезьяне Валли пять лет, а белке, которую все так и зовут Белка, - около года.

В Ленинградском зоопарке уже восемь лет живут вместе неразлучные друзья - рысь Линда и кошка Дуся.

- Рысь родилась в отделе хищных в 2007 году. Сначала она была приболевшей, поэтому ее забрали растить и лечить в искусственных условиях, - вспоминает зоотехник отдела контактных животных Ленинградского зоопарка Елена Васильева. - Чтобы рыси не было скучно, мы взяли котенка на месяц-полтора постарше. Первое время они жили по отдельности в закрытом помещении. Мы их выпускали на час-полтора поиграть вместе, постепенно они привыкали друг к другу, а потом наступил момент, что они не могли находиться врозь. Через полгода мы их переселили в уличный вольер, с тех пор они неразлучны.

При этом, как говорит Васильева, в этой паре главной себя чувствует кошка Дуся.

- Интересно, что рысь - не доминант в этой группе. Если Дусе что-то не понравится, например, Линда будет настаивать на чем-то, то рысь может и по морде получить. А вообще они друг друга не обижают, вылизывают и умывают по утрам. Питаются они по-разному, потому что рыси мы даем целым куском мясо или курицу, а кошке фарш. За еду конкуренции у них нет, - сказала она.

Васильева отметила, что это не первый случай дружбы рыси и кошки - до Линды и Дуси в зоопарке была другая парочка.

- Главное - наблюдать за животными. Мы смотрели, какие звери готовы подружиться. Конечно, есть те, которые с трудом уживаются, - сказала она.

Специалист по связям с общественностью Екатеринбургского зоопарка Игорь Пермяков рассказал, что в парке есть только сожители, но не друзья.

- Такого, чтобы хищник жил с травоядным, у нас нет, - говорит он. - Например, тукан живет вместе с трубкозубами, то есть птица вместе с африканским животным. Еще тупайя (сумчатая белка) вместе с патагонскими марами (грызуны). И одно время паукообразная обезьяна жила с кенгуру. Но у нас совместно содержатся такие виды, одни из которых живут на верхнем уровне, а другие - на нижнем, то есть по сути они не контактируют друг с другом, - сказал Пермяков.

Пресс-секретарь Московского зоопарка Ольга Вайншток сообщила, что сейчас в столице нет животных-друзей, однако раньше в зоопарке жили лев Чандр и собачка Тобик. В конце 1940-х льва привезли из Рижского зоопарка и с первых дней поместили в одной клетке с простой собакой.

Специалист по связям с общественностью Калининградского зоопарка Екатерина Михайлова отметила, что в зоопарке практикуется совместное проживание животных - молодые мышата и кенгуру, а также тукан и фламинго живут сейчас вместе.

- В советское время у нас была очень яркая история. В 1956 году в зоопарк прибыла первая слониха Шандра. Ее везли из передвижного цирка в грузовом вагоне, и она попала в один вагон с осликом по кличке Манюня. Он тоже ехал в зоопарк - мы предполагаем, что вряд ли для содержания… Но слониха там так привязалась к ослику, что их даже поселили в один вольер. Более того, тогда практиковалась выводка слона на первомайскую демонстрацию. Шандру вели по улицам, а рядом вели этого ослика Манюню. Идиллия продолжалась до тех пор, пока не привезли самца - слона Джимми. Он был очень ревнивый и зловредный. Увидев, что слониха привязана к ослику, он начал просто гонять Манюню. Ослика стало опасно держать рядом, и их развели, - говорит она.

По словам Михайловой, после разлуки с осликом Шандра привязалась к бегемоту.

- Шандра, видимо, была очень дружелюбной и стала трепетно относиться к бегемоту по кличке Мальчик, который жил с ними. В то время помещений в зоопарке было мало, поэтому крупные животные содержались вместе. Но Джимми решил прекратить и эту идиллию: однажды он надавал бегемоту тумаков, и, по свидетельствам, только сбежавшиеся сотрудники зоопарка спасли его от расправы, - отметила она.

Кандидат биологических наук, ведущий программы «В мире животных» Иван Затевахин считает, что атмосфера зоопарка подталкивает животных к дружбе.

- В зоопарках замкнутое пространство, и жизнь животных неправильная: им приносят еду, не надо ничего искать, охотиться. В этом отношении снижена агрессия, поэтому бывает, что сытые животные привыкают друг к другу. В крови ни у одного животного нет тяги к убийству просто так. Кроме того, у них также есть механизм социального сосуществования. Хищникам в зоопарке делить нечего. В этой истории с Амуром у тигра есть всё, единственное - ему скучно жить, а козел - общественное животное, которое со всеми находится в дружеских отношениях. Такие случаи встречаются даже в мире диких животных, но намного реже, и в основном срабатывает материнский инстинкт самок, - сказал Затевахин.

Напомним, что в ноябре в Приморском сафари-парке тигр Амур подружился с козлом Тимуром, которого отдали ему на съедение. Причиной столь необычной дружбы стало бесстрашное поведение парнокопытного - козел не побоялся дать хищнику отпор и даже занял его спальное место. После этого оба животных стали неразлучны - вместе едят, гуляют и даже «охотятся». В целях безопасности ночуют животные в разных вольерах. Однако администрация Приморского сафари-парка организовала дополнительный ночлег для козла Тимура возле вольера его друга.

Газеты «Золотой Рог», Владивосток.