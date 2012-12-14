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Мошенникам не удастся похитить деньги с сотовых телефонов россиян
14 Декабря 2012, 23:25 | В России
Власти намерены оградить абонентов от посягательств преступников, которые подключают пользователей к платным сервисам и тайком списывают с баланса мобильного телефона десятки рублей ежедневно. Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций предлагает обязать операторов связи подключать дополнительные платные услуги только при наличии письменного заявления граждан.
Современные мобильные телефоны уже перестали быть только средством связи с другими абонентами. За отдельную плату пользователи могут подключить себе различные дополнительные услуги и ежедневно узнавать прогноз погоды, курсы валют, читать новости или скачивать фото- и видеофайлы. Однако мобильные мошенники могут и без ведома абонента оформить ему любую из платных услуг и регулярно взимать за нее деньги, пишет Gudok.ru.
По словам заместителя главы Роскомнадзора Олега Иванова, в настоящее время увеличивается количество жалоб от граждан на подключение различных мобильных сервисов без спроса. Мошенники научились обходить защиту мобильного телефона, установленную оператором связи, и каждый день списывают по 10-20 руб. со счетов своих «жертв». Нововведение, предложенное Роскомнадзором, должно изменить эту ситуацию. «Хочет абонент получать контент-услуги - пусть идет в салон и письменно это подтвердит, написав заявление», - отметил Олег Иванов.
Между тем с 1 декабря в работе операторов мобильной связи появилось другое нововведение. Теперь в случае серьезных аварий на линии мобильной связи абоненты смогут бесплатно звонить через сеть другого оператора. С декабря вступило в силу соглашение о межсетевом роуминге между крупнейшими компаниями сотовой связи. Президент Ассоциации региональных операторов Юрий Домбровский связи уверен, что это новшество будет полезно всем абонентам. «Вероятность того, что в случае аварийной ситуации человек сможет дозвониться до другого абонента, возрастает в несколько раз. Даже если сеть будет перегружена, абонент всегда сможет отправить sms-сообщение. Новые правила работы операторов позволят гарантировать абонентам лучшее качество обслуживания», - пояснил эксперт.
Однако Юрий Домбровский не поддержал инициативу Роскомнадзора по борьбе с мобильными мошенниками. Конечно, с нарушителями бороться необходимо, но надо вводить правила, от которых пострадают только нарушители, а не абоненты, уверен президент Ассоциации региональных операторов связи. «Если абоненту придется за каждой платной услугой идти в офис оператора и оставлять заявление, это негативно скажется и на абонентах, и на компаниях, – отметил эксперт. – Большинство всех платных услуг необходимы и полезны потребителям. Есть, например, услуга «Мобильный банк», когда пользователи оперативно получают информацию по всем операциям с банковской картой, это очень удобно. Если гражданам придется идти в офисы операторов для подключения этой или другой услуги, то у салонов выстроятся многочасовые очереди». С мошенничеством бороться надо, но вводить дополнительную бумажную волокиту на все услуги не стоит, считает Юрий Домбровский.
Количество случаев мобильного мошенничества в последнее время стремительно увеличивается, и преступники придумывают новые способы, как обокрасть абонентов, рассказал директор ООО «Юридическая консультация онлайн» Александр Шмелев. «Одна из распространенных схем преступников – так называемые входящие платные sms-сообщения с коротких номеров, за которые незаконно взимаются деньги, - сообщил эксперт. – Если абонент захочет скачать из Интернета какой-нибудь файл, как правило, ему необходимо указать номер мобильного телефона или ввести номер, на который придет код подтверждения для скачивания файла. При этом мало кто обращает внимание на то, что где-то внизу страницы мелким шрифтом указано, что заполняя эту форму, человек соглашается на платную информационно-развлекательную sms- рассылку».
По словам юриста, у человека есть возможность обезопасить себя от непредвиденных трат на дополнительные платные услуги, но сделать это не всегда просто. «В соглашении между абонентом и оператором связи как таковые условия предоставления услуг отсутствуют. Этот договор является публичным договором присоединения, по которому нельзя потребовать исключить или добавить отдельные условия; большинство условий договора изложены в отдельном документе - правила оказания услуг мобильной связи конкретного оператора; в договоре указаны только ФИО, паспортные данные физического лица, абонентский номер, название тарифного плана. Поэтому, подписывая эту регистрационную форму гражданин лишь подтверждает, что его паспортные данные указаны верно, номер сим-карты правильный, и он якобы ознакомлен с правилами услуг. При этом подробные условия тарифного плана и Правила зачастую вообще не выдаются», - пояснил Александр Шмелев. К тому же правила оказания услуг связи у любого оператора состоят где-то из 10-15 страниц, в которых обычному человеку разобраться сложно. «Если гражданин решил заключить договор с оператором связи и выбрал себе тарифный план, то лучше заранее скачать с сайта компании эти правила, внимательно с ними ознакомиться и изучить все условия тарифного плана, в том числе входят ли в него «по умолчанию» какие-либо платные сервисы (sms-гороскоп, погода), - добавил юрист. - Если абонента что-то не устроит, он может выбрать себе другого оператора. В противном случае, при списании денег за какие-то услуги, человеку придется обращаться с претензией к оператору и требовать возвращения списанной суммы, а на это надо время».
Автор: Gudok.ru
Теги: мошенничество сотовая связь
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