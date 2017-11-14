www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 60.25 р. 100 JPY: 53.37 р.
EUR: 71.17 р. 10 CNY: 90.87 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Общество
Распечатать

У Весов будет шаткое финансовое положение

14 Ноября 2017, 18:45 | В России

Бизнес-гороскоп на неделю с 14 по 19 ноября

ОВЕН. Сейчас создаются почти все предпосылки для закладки прочного финансового фундамента под разрабатываемый вами проект. Но для этого вам необходимо потрудиться, получить дополнительную информацию и прислушаться к мудрым советам друзей.

ТЕЛЕЦ. Сейчас хорошее время, чтобы брать кредит, особенно ипотеку. Вероятно появление новых источников дохода, возможны новые финансовые поступления. В середине недели произойдут встречи и новые знакомства, которые позволят обрести надежных деловых партнеров.

БЛИЗНЕЦЫ. В деловых отношениях учитывайте свои интересы, но не забывайте и об интересах парт-
неров, это позволит вам сохранить хорошие отношения. Финансовое положение достаточно стабильно, но оно все-таки не оправдывает ваших надежд, наберитесь терпения, и успех придет.

РАК. Во вторник не стоит в делах полагаться только на интуицию, необходимо рациональное осмысление предстоящих дел и точный расчет. В четверг и пятницу возможны новые финансовые поступления. В субботу можно ожидать дорогой подарок от близкого человека.

ЛЕВ. Если вы не будете слишком увлекаться разнообразными развлечениями, то неделя обещает быть в финансовом плане достаточно стабильной. Среда и суббота весьма благоприятны для крупных покупок. В субботу существует вероятность небольших, но приятных, финансовых поступлений.

ДЕВА. Перед решением любых финансовых вопросов и подписанием договоров убедитесь, что от вашего внимания не ускользнула ни одна существенная деталь. В четверг возможны денежные поступления. В выходные относитесь к тратам с осторожностью, вы слишком легко увлекаетесь.

ВЕСЫ. Финансовое положение сейчас не самое лучшее. Во вторник будут удачными деловые соглашения. В среду лучше не реагировать на зависть и лесть. Будьте готовы к трудовым спорам и задержке зарплаты.

СКОРПИОН. Рационально используйте свои финансовые ресурсы. Постарайтесь не отказываться от подвернувшегося приработка, даже если вы в данный момент ни в чем не нуждаетесь. Вам предстоит интересная поездка и приятная командировка.

СТРЕЛЕЦ. В финансовых делах ожидается затишье, что, впрочем, не омрачит ваше настроение, и не умерит желание сорить деньгами. Во вторник и субботу не носите при себе крупных сумм, в эти дни наиболее вероятна их бесполезная трата или потеря.

КОЗЕРОГ. На этой неделе вам удастся стабилизировать ваше финансовое положение и наладить полезные связи, открывающие перед вами новые возможности. В четверг хорошо бы заняться оформлением документов и оплатой коммунальных услуг и банковских процентов.

ВОДОЛЕЙ. Понедельник - благоприятный период для начала нового дела. Удачное время для заключения сделок и договоров. В четверг могут возникнуть незначительные финансовые трудности, но это будет легко исправить. Самое время взять автокредит.

РЫБЫ. Во вторник возможны долгожданные денежные поступления. В начале недели не исключены проблемы на работе. Особенно если вы будете опаздывать или болеть. В пятницу будут удачны покупки.

Гороскоп предоставлен сайтом Ignio.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

 

Автор:
Теги: гороскоп 



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru