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У Весов будет шаткое финансовое положение
Бизнес-гороскоп на неделю с 14 по 19 ноября
ОВЕН. Сейчас создаются почти все предпосылки для закладки прочного финансового фундамента под разрабатываемый вами проект. Но для этого вам необходимо потрудиться, получить дополнительную информацию и прислушаться к мудрым советам друзей.
ТЕЛЕЦ. Сейчас хорошее время, чтобы брать кредит, особенно ипотеку. Вероятно появление новых источников дохода, возможны новые финансовые поступления. В середине недели произойдут встречи и новые знакомства, которые позволят обрести надежных деловых партнеров.
БЛИЗНЕЦЫ. В деловых отношениях учитывайте свои интересы, но не забывайте и об интересах парт-
неров, это позволит вам сохранить хорошие отношения. Финансовое положение достаточно стабильно, но оно все-таки не оправдывает ваших надежд, наберитесь терпения, и успех придет.
РАК. Во вторник не стоит в делах полагаться только на интуицию, необходимо рациональное осмысление предстоящих дел и точный расчет. В четверг и пятницу возможны новые финансовые поступления. В субботу можно ожидать дорогой подарок от близкого человека.
ЛЕВ. Если вы не будете слишком увлекаться разнообразными развлечениями, то неделя обещает быть в финансовом плане достаточно стабильной. Среда и суббота весьма благоприятны для крупных покупок. В субботу существует вероятность небольших, но приятных, финансовых поступлений.
ДЕВА. Перед решением любых финансовых вопросов и подписанием договоров убедитесь, что от вашего внимания не ускользнула ни одна существенная деталь. В четверг возможны денежные поступления. В выходные относитесь к тратам с осторожностью, вы слишком легко увлекаетесь.
ВЕСЫ. Финансовое положение сейчас не самое лучшее. Во вторник будут удачными деловые соглашения. В среду лучше не реагировать на зависть и лесть. Будьте готовы к трудовым спорам и задержке зарплаты.
СКОРПИОН. Рационально используйте свои финансовые ресурсы. Постарайтесь не отказываться от подвернувшегося приработка, даже если вы в данный момент ни в чем не нуждаетесь. Вам предстоит интересная поездка и приятная командировка.
СТРЕЛЕЦ. В финансовых делах ожидается затишье, что, впрочем, не омрачит ваше настроение, и не умерит желание сорить деньгами. Во вторник и субботу не носите при себе крупных сумм, в эти дни наиболее вероятна их бесполезная трата или потеря.
КОЗЕРОГ. На этой неделе вам удастся стабилизировать ваше финансовое положение и наладить полезные связи, открывающие перед вами новые возможности. В четверг хорошо бы заняться оформлением документов и оплатой коммунальных услуг и банковских процентов.
ВОДОЛЕЙ. Понедельник - благоприятный период для начала нового дела. Удачное время для заключения сделок и договоров. В четверг могут возникнуть незначительные финансовые трудности, но это будет легко исправить. Самое время взять автокредит.
РЫБЫ. Во вторник возможны долгожданные денежные поступления. В начале недели не исключены проблемы на работе. Особенно если вы будете опаздывать или болеть. В пятницу будут удачны покупки.
Гороскоп предоставлен сайтом Ignio.
Газета "Золотой Рог", Владивосток.
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