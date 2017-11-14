Аудитория деловых изданий не доверяет банкам, страховым компаниям, СМИ и представителям государства

Четверть миллиона человека, читатели ведущих деловых СМИ и популярных интернет-ресурсов, объединились и приняли участие во всероссийском опросе о доверии, сообщает Деловая газета «Золотой Рог».

Опрос был организован Страховой компанией «Согласие». За 14 дней проект собрал более 237 000 участников. Наименьшим доверием среди опрошенных пользуются средства массовой информации. Им склонны доверять лишь 18% респондентов. При этом 40,9% людей, прошедших опрос, считают, что ситуацию невозможно изменить, а 37,4% уверены, что повлиять на СМИ можно только введением жестких штрафов за ложную информацию.

«Все СМИ что-то продают: то новый лифчик со встроенным тринадцатым айфоном, то различные формы идеологии. Рост читательского недоверия — защитный механизм вроде баннерной слепоты. Люди чувствуют: им что-то хотят впарить. Как с этим бороться? Открытостью. Открытые редакции, открытые планерки, открытая отчетность. Я бы детям экскурсии по редакциям устраивал, пусть видят, что журналистика ничем не хуже любого производства, что это тяжелая и скучная, но иногда прикольная работа. И, конечно, личный пример. Вот лично я обязуюсь не врать по пустякам и жить на одну зарплату, не выдавая рекламную дрянь за редакционные тексты. Бывают, конечно, кристально честные журналисты, которые искренне верят в какую-нибудь хренотень: что прививки опасны, что геи хотят нас отравить, что надо голосовать на буржуазных выборах. Таких я просто стараюсь не брать на работу. Во всем сомневаться - правильный навык. Его темная сторона - тотальное недоверие: нет, мол, никаких черных дыр, это журналюги и масоны придумали. И за это мы тоже в ответе, потому что действительно много напридумывали. Пора завязывать», - комментирует Евгений БАБУШКИН, заместитель главного редактора проекта «Сноб», российский писатель, журналист.

Второе место в антирейтинге у страховых компаний. Только 19% респондентов доверяют страховщикам. В качестве решения проблемы 45,8% участников опроса предложили страховым компаниям обеспечить прозрачность всех условий по договору. 21,3% предполагают, что ситуацию изменить нельзя. 18,4% считают, что необходимо усилить контроль над финансовым состоянием компаний и только 14,6% опрошенных считают, что укреплению доверия послужит развитие страховой культуры населения.

«Мы понимаем проблему недоверия, и, так же как и потребитель, мы видим решение в максимальном упрощении взаимодействия клиента и страховой компании. Для этого в «Согласии» реализуется более 70 проектов, нацеленных на повышение уровня доверия к нам. К примеру, наш сервис, позволяющий направлять клиента на ремонт непосредственно сразу с места ДТП. Или проект по снижению количества требуемых документов при оформлении страхового события, зачастую мы просим предоставить всего 3 документа. Кроме того, мы с самого начала взаимодействия сообщаем клиенту о тех стандартных исключениях, которые не попадут в покрытие. Мы сообщаем о них устно, а также размещаем информацию о них на обложке правил страхования в виде инфографики», - отмечает Майя ТИХОНОВА, генеральный директор Страховой компании «Согласие».

Третье место в рейтинге у представителей государства им не доверяют 79% участников опроса. 53% не доверяют профильным министерствам. Большая часть респондентов (59,6%) уверены, что изменить ситуацию может подробный отчет чиновников о проделанной работе. 30,2 % считают, что с недоверием в этой сфере ничего изменить нельзя. «Сегодня государство и общество представляют собой две семьи. Общество большая семья, государство малая и задача малой семьи - жить в согласии с большой семьей. Иногда прокладывать мостки через пропасть, которая эти семьи разъединила. Надо власти развернуться лицом к людям, чтобы принципы социальной справедливости реализовывались не на словах, а на деле. Нужно показать, что государство занято интересами общества, а не своими собственными», - комментирует Никита КРИЧЕВСКИЙ, экономист, публицист, специалист в области государственного управления экономикой, финансов, риск-менеджмента и социального обеспечения, радиоведущий.

На четверном месте - банковские организации. Финансовому сектору доверяют 29% участников опроса. В качестве решения проблемы с недоверием, 41% предлагает обеспечить прозрачность всех условий по договору. 24,6% уверены, что в данной ситуации ничего не поделаешь.

«Банковская лицензия – это особая тема, ее очень сложно получить, а регулирование отрасли, пожалуй, одно из самых жестких. Мониторинг банковской деятельности осуществляется на ежедневной основе. Однако серьезные сбои, к сожалению, не редкость. Массовый отзыв лицензий - в порядке вещей. И при этом 29% все-таки доверяют банкам. Это довольно высокий уровень, но нас такая цифра устроить не может. Как вернуть доверие клиентов к банкам? Помочь в данной ситуации на институциональном уровне могут следующие меры.

Распространение системы страхования вкладов на более широкий круг участников рынка, например, на предпринимателей. Отказ от политики тотального недоверия, которая выражается в регулярном отзыве лицензий, переход к механизму санаций, к ответственности самих регуляторов за любой банк, у которого, накопились проблемы. Отзывы же лицензий должны стать редким исключением. Нужно менять общий деловой климат»,- комментирует Гарегин ТОСУНЯН, президент Ассоциации российских банков, доктор юридических наук, член-корреспондент РАН.

Пятую строчку в опросе занимает доверие к коллегам. Мнения участников разделились практически поровну. Но 54% респондентов коллегам не доверяют. Большая часть участников (52%) считают, что с проблемой доверия в коллективе ничего сделать нельзя. 17,4% полагают, что совместные проекты и общение друг с другом способствуют укреплению доверия.

«Для меня результат несколько неожиданный. Полагала, что все же перевес будет в сторону доверия. Но такой картине есть объяснение. Работа, как бы там ни было, это место где зарабатывают деньги, самоутверждаются, достигают каких-то своих целей и необязательно профессиональных. В таких конкурентных условиях доверия не достаточно – тебя могут обогнать или вытеснить. Так большинство учили в детстве. Наверно, поэтому не все готовы принять другую модель успеха. Как бы это банально не звучало, но, во-первых, с людьми надо разговаривать. Только диалогом можно добиться доверия. Подобные диалоги доверия проходят и у нас в Компании. Очень важно, чтобы люди услышали позицию руководства или коллег из смежных подразделений. Во-вторых, нужно формировать понимание, что все работают на единые цели – цели компании. Без понимания целей компании сотрудникам трудно встроится в ее жизнь. Им останется самим обосновывать свое существование в ней, что губительно. Другие факторы тоже важны, но эти, наверное, первостепенные», - Елена БЕЙНИКОВА, директор по персоналу и организационному развитию СК «Согласие».

Большинство участников – 81% сошлись во мнении, что в атмосфере доверия легче прийти к согласию. СК «Согласие» проводила всероссийский опрос о доверии с 12 октября по 26 октября. За две недели интернет-площадки ведущих СМИ объединили почти четверть миллиона человек. «Опрос, проведенный СК «Согласие», был сфокусирован на изучении мнения деловой, образованной и экономически активной части нашего общества. Он показал серьезные проблемы в доверии не только к финансовым организациям, но и к СМИ, а также к государственным органам. Сложившийся кризис доверия – одна из серьезных проблем на пути развития российской экономики. Полученные данные показывают, что в нашей стране недоверие выражается не в критическом осмыслении происходящего, а в опасении людей быть обманутыми. Соответственно, разумная осторожность сменяется потребительским нигилизмом или эмоциональной спонтанностью действий», - комментирует опрос Тимур АЙМАЛЕТДИНОВ, кандидат социологических наук, директор по исследованиям НАФИ.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.