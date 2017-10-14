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Счетная палата: без репетитора сдать ЕГЭ практически невозможно
Качество образования в российских школах, лишенных притока молодых кадров и неспособных внедрить современные программы обучения, близко к катастрофе
Две трети россиян (70,4%), принявших участие в онлайн-опросе Счетной палаты РФ, считают, что знаний, которые дают в школе, недостаточно для поступления в высшее учебное заведение, сообщает деловая газета «Золотой Рог». Примерно столько же респондентов - 70,8% - оплачивают дополнительные занятия с репетитором. Больше всего претензий - к качеству преподавания иностранного языка и математики. В Министерстве образования и науки обещали учесть информацию.
Опрос Счетной палаты проводился с апреля по сентябрь 2017-го. Он был необходим для экспертного анализа реализации госпрограммы РФ «Развитие образования» на 2013–2020 годы. В нем приняло участие более 1,3 тыс. человек из 50 регионов. Больше всего респондентов - из Москвы, Подмосковья, Краснодарского края, Челябинской и Мурманской областей.
Полностью качеством преподавания в школах удовлетворены лишь 17,1% опрошенных. Они сказали, что педагоги дают прочные и глубокие знания. 23,1% респондентов считают, что учителя лишь отрабатывают часы и не заботятся о полученных ребенком знаниях. Большинство участников опроса (56,6%) не были столь категоричны и ответили, что есть педагоги, прививающие интерес к предмету, а есть те, кто просто проводит урок.
Больше всего нареканий у россиян вызывает работа школьных учителей по иностранному языку (15,3%), математике (14,4%) и русскому языку (11%). Остальные предметы, включая химию, физику, биологию и географию, набрали 7–7,5% недовольных голосов.
Большинство родителей, принявших участие в опросе, рассчитывают, что их ребенок после школы пойдет в вуз (69%). При этом только треть опрошенных (29,6%) считает, что для поступления достаточно знаний, которые дают в школе. 70,8% мам и пап признались, что им приходится оплачивать дополнительные занятия с репетитором.
По мнению Рособрнадзора, если ребенок добросовестно учится, а учебный процесс организован эффективно, школьной подготовки достаточно, чтобы сдать ЕГЭ.
- Что касается шансов поступления в вузы, надо понимать, что они предъявляют разные требования к проходным тестовым баллам, - сообщили «Известиям» в пресс-службе ведомства. - Есть вузы, которые принимают на бюджетные места тех, кто едва преодолел порог минимальной границы баллов. Но для поступления в ведущие учебные заведения страны участнику ЕГЭ необходимо продемонстрировать высокий результат из-за большого конкурса.
В Минобрнауки РФ «Известиям» сообщили, что потребность в образовании всегда была приоритетом для россиян. В этом году более половины выпускников российских школ (57%) поступили на бюджетные места. В ведомстве отметили, что детали опроса Счетной палаты «безусловно, будут учтены министерством».
По мнению председателя Всероссийского общества защиты прав потребителей образовательных услуг Виктора Панина, недовольство родителей преподаванием математики и русского языка объясняется тем, что эти дисциплины - обязательные предметы ЕГЭ. Иностранный язык, хоть и является предметом по выбору, часто нужен для поступления в вуз. Эксперт считает, что уровень базовой школьной подготовки не соответствует всё возрастающим требованиям вузов.
- В школах необходимо модернизировать учебные программы, методику преподавания. Детям недодают знаний на уроках, а учителя всё больше выступают в роли контролеров знаний, которые школьники получили самостоятельно, - считает Виктор Панин.
Директор московского центра образования «Царицыно» № 548 народный учитель России Ефим Рачевский объяснил результаты опроса особенностями аудитории. В опросах, как правило, участвуют люди с высоким образовательным уровнем. Они нацелены на то, чтобы их ребенок поступил в вуз, а значит, становятся клиентами частных преподавателей.
– Очень сомневаюсь, что у 70% родителей есть деньги на репетиторов. Я работаю в московской школе, где примерно 300 выпускников. По нашей статистике, в 2016 году с репетиторами занимались 37% из них, - пояснил учитель.
Он считает, что нет однозначного ответа на вопрос о том, достаточно ли школьной подготовки для поступления в вуз.
- У детей разные желания и мотивации для получения знаний, - отметил учитель.
По мнению большинства респондентов Счетной палаты, результат качественного образования - это сформированная способность к дальнейшему самообразованию (34,7%), успешная сдача ЕГЭ и поступление в вуз (23,4%). При этом хорошие оценки в школьном журнале имеют значение только для 6,2% респондентов. Другие участники опроса считают важным формирование активной жизненной позиции (17,2%), получение обширных знаний во всех областях (16,9%).
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