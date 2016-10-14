В России испытали первое в мире радиоэлектронное оружие

В России испытали первые образцы радиоэлектронного оружия. Об этом сообщает Деловая газета "Золотой Рог" со ссылко йна РИА Новости.

- Уже созданы реальные образцы такого вооружения и они доказали свою эффективность, - рассказал собеседник агентства. Он добавил, что новое оружие было продемонстрировано на организованном для Минобороны России закрытом показе в рамках форума "Армия-2016".

Напомним, в августе заместитель министра обороны России по вооружению Юрий Борисов сообщил о принятии на вооружение боевых лазеров. Ранее представитель концерна "Радиоэлектронные технологии" рассказал о сверхвысокочастотных электромагнитных пушках: направленным пучком излучения они могут выводить из строя сложные электронные системы - например, радары, комплексы связи и управления, - на расстоянии десятки и сотни километров. СВЧ-оружием, планируется в частности, оснащать российские беспилотные истребители шестого поколения.

Понятие "оружия на новых физических принципах" условно, поскольку принципы эти хорошо известны, а новым является применение их при создании военной техники. В зависимости от принципа действия различают кинетическое, лазерное, пучковое, радиочастотное и другие виды оружия.

Объединенная приборостроительная корпорация занимается разработкой и производством систем связи и автоматизированного управления, радиоэлектронной борьбы и роботизированных комплексов для нужд Вооруженных сил Российской Федерации. В корпорацию входят более 60 госпредприятий и научных организаций.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.