Курортный сбор введут в пяти российских регионах

Курортный сбор может быть веден в экспериментальном режиме в пяти регионах России: в Ставропольском, Краснодарском и Алтайском краях, Крыму и Севастополе. Об этом сообщает Деловая газета "Золотой Рог" со ссылкой на пресс-службу министерства РФ по делам Северного Кавказа.

"Сначала мы предлагаем провести эксперимент в пилотных регионах и только затем распространить действие закона на территорию всей России", - заявил министр Лев Кузнецов.

Эксперимент может продлиться пять лет, а доходы от нового сбора должны направить на развитие так называемой курортной инфраструктуры. Министр заверил, что сбор будет носить строго целевой характер.

Стоит отметить, что после эксперимента нововведение коснется и Приморья, ведь ставка в нашем регионе делается не только на территории опережающего развития, но и на туризм.

Что касается размера сбора, то он будет устанавливаться непосредственно субъектом Федерации. В то же время сумма не превысит 150 рублей за сутки. Ожидается, что от платежа освободят детей до 18 лет, инвалидов и сопровождающих их лиц, ветеранов, Героев Советского Союза и России, соцтруда, чернобыльцев, а также приехавших в регион не в качестве туристов.

Законопроект о курортном сборе предполагается внести на рассмотрение в правительство до 15 ноября.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.