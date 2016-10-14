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Курортный сбор введут в пяти российских регионах
Курортный сбор может быть веден в экспериментальном режиме в пяти регионах России: в Ставропольском, Краснодарском и Алтайском краях, Крыму и Севастополе. Об этом сообщает Деловая газета "Золотой Рог" со ссылкой на пресс-службу министерства РФ по делам Северного Кавказа.
"Сначала мы предлагаем провести эксперимент в пилотных регионах и только затем распространить действие закона на территорию всей России", - заявил министр Лев Кузнецов.
Эксперимент может продлиться пять лет, а доходы от нового сбора должны направить на развитие так называемой курортной инфраструктуры. Министр заверил, что сбор будет носить строго целевой характер.
Стоит отметить, что после эксперимента нововведение коснется и Приморья, ведь ставка в нашем регионе делается не только на территории опережающего развития, но и на туризм.
Что касается размера сбора, то он будет устанавливаться непосредственно субъектом Федерации. В то же время сумма не превысит 150 рублей за сутки. Ожидается, что от платежа освободят детей до 18 лет, инвалидов и сопровождающих их лиц, ветеранов, Героев Советского Союза и России, соцтруда, чернобыльцев, а также приехавших в регион не в качестве туристов.
Законопроект о курортном сборе предполагается внести на рассмотрение в правительство до 15 ноября.
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