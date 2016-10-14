Стал известен размер материнского капитала на 2017 год

В 2017 году за рождение или усыновление второго, третьего или последующих детей семьи получат материнский капитал в размере 453 026 рублей, сообщает деловая газета «Золотой Рог».

Именно такая сумма обозначена в проекте закона о бюджете на следующий год, опубликованном на Федеральном портале проектов нормативных правовых актов. Это значит, что маткапитал снова не будет проиндексирован (в последний раз выплаты в поддержку материнства индексировались в 2015 году на 5,5%).

Отметим, что программа существует с 2007 года и, по мнению многих политиков, является весьма успешной. Так, председатель Правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев некоторое время назад назвал материнский капитал «одной из самых удачных социальных программ новейшего времени». А спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко в недавнем интервью сообщила, что программа материнского капитала доказала свою эффективность и должна стать «долгоиграющей».

Потратить маткапитал можно на улучшение жилищных условий семьи, образование детей, получение медицинских услуг матерью или ребенком, а также пенсионные накопления матери.

Напомним, недавно стало известно, что в дополнение к программе материнского капитала Минтруд разрабатывает дополнительные меры для помощи мамам, родившим двух детей до 30 лет. Инициатива призвана исправить неблагоприятную для демографии тенденцию по увеличению возраста рождения первого ребенка.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.