Губернатора Владимира Миклушевского могут призвать в армию

Губернаторы, органы местного самоуправления краев, областей, автономных республик и городов федерального значения, региональные управления МВД, МЧС, ФСБ, а также части и подразделения Росгвардии в военное время перейдут в подчинение командованиям военных округов Минобороны России, сообщает деловая газета «Золотой Рог».

Новая система военного управления впервые прошла проверку в ходе недавно завершившихся учений «Кавказ-2016», пишут «Известия».

- В ходе стратегических командно-штабных учений (СКШУ) «Кавказ-2016» Минобороны впервые проверило, как командование военного округа будет непосредственно руководить субъектами Российской Федерации, — рассказал высокопоставленный источник в военном ведомстве. — Отработка взаимодействия с органами власти на местах была одной из главных задач учений. В целом учения прошли успешно. В настоящее время готовятся изменения в законодательную базу, позволяющие решить определенные проблемы, выявленные в ходе учений.

Новая схема управления призвана обеспечить поддержание режима военного положения, бесперебойную мобилизацию граждан, предприятий и заводов, а также территориальную оборону (защиту промышленных, военных и социальных объектов от вражеских диверсий, недопущение массовых беспорядков), пишут «Известия».

Если раньше каждое региональное ведомство и орган самоуправления в случае войны решали только свои определенные задачи, а Минобороны просто налаживало с ними взаимодействие, то теперь все рычаги власти отданы военным, которые и будут организовывать и руководить работой всех местных властей и силовиков.

По информации издания, руководство российского военного ведомства осталось довольно работой в ходе СКШУ органов местного самоуправления и губернаторов Ставропольского края, Республики Ингушетия, Крыма и Севастополя.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.