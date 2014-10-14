Раскаявшихся преступников смогут чаще отпускать на свободу

Правительство одобрило идею четко прописать в Уголовном кодексе, что человека можно освободить от наказания за несерьезное преступление, если он сам пришел, раскаялся, возместил весь ущерб и, как мог, помог следствию. Убийц и маньяков никто не отпустит, как бы они ни плакали. При меньших грехах у человека есть шанс обойтись, как говорится, малой кровью.

С инициативой внести ясность в дело свободы выступил Анатолий ЛЫСКОВ, который, будучи сенатором, внес в Госдуму законопроект, вносящий в Уголовный кодекс маленькую, но важную поправку. В чем-то ее даже можно назвать редакторской, или уточняющей. Но без нее, как говорят некоторые правоведы, на практике иногда получается сбой.

Дело в том, что в Уголовном кодексе уже есть специальная статья, позволяющая отпускать на все четыре стороны человека, впервые совершившего преступление небольшой или средней тяжести. Но для этого есть три условия: явка с повинной, возмещение причиненного ущерба и помощь в раскрытии преступления. Причем все должно сойтись сразу. Если чего-то одного не будет, например, не явится сам, а поймают, или явится, но не загладит, значит придется ответить по-настоящему.

Казалось бы, все ясно. Однако на практике подчас стали возникать проблемы по третьему пункту. Оказалось, в законе не указано конкретно, какие именно преступления должен помочь раскрыть раскаявшийся грешник: свои или чьи-то еще проделки? Пусть, на взгляд обывателя, проблема выросла из ничего. Однако правоведы - люди дотошные, им нужна четкость. А здесь, как говорится в пояснительной записке, возникает правовая неопределенность.

Допустим, влез местный хулиган в соседский сарай, украл старенький мотоцикл, покатался, раскаялся и вернул. Написал явку с повинной, а ему предлагают рассказать еще о каком-то преступлении, мол, тогда можно и дела не заводить. Не расскажет, получит судимость за свою глупость. Чтобы такого не возникало даже теоретически, сенатор предлагает прописать в законе, что при наличии всех остальных условий для прощения достаточно рассказать только о своем преступлении. Покаялся, и свободен.

«Это позволит повысить эффективность судебной практики при разрешении вопросов об освобождении от уголовной ответственности лиц, совершивших перечисленные в статье 75 Уголовного кодекса преступления, в связи с деятельным раскаянием», - говорится в пояснительной записке.

В принципе, пленум Верховного суда России еще в прошлом году в своем постановлении растолковал, как понимать данную статью. Именно так, как и предлагает сейчас законопроект. По мнению автора инициативы, разъяснения Верховного суда - это хорошо, но будет лучше прописать подобные детали в законе.

В правительстве страны поддержали законопроект с учетом высказанных замечаний. Например, правительственные эксперты предлагают подумать над такой формулировкой указанного пункта: «лицо, впервые совершившее преступление небольшой или средней тяжести, может быть освобождено от уголовной ответственности, если после совершения преступления добровольно явилось с повинной, способствовало раскрытию и расследованию данного преступления, возместило ущерб или иным образом загладило вред, причиненный этим преступлением, и вследствие деятельного раскаяния перестало быть общественно опасным».

Кстати, по данным Судебного департамента при Верховном суде России, в прошлом году были освобождены от уголовной ответственности в связи с деятельным раскаянием более 13 тысяч человек. За год до этого отпустили около 12 тысяч раскаявшихся.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.