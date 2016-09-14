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В школу возвращаются "советские" учебники
Отказ от советских традиций образования нанес огромный удар по нашим детям — выросло целое поколение школьников, которые пришли в университеты без знаний, сообщает деловая газета «Золотой Рог».
Об этом заявила председатель Общероссийской общественной организации защиты семьи «Родительское Всероссийское Сопротивление» (РВС) Мария МАМИКОНЯН на конференции, посвященной выпуску первого тиража современной редакции учебника по арифметике для 1 класса авторов А. С. ПЧЁЛКО и Г. Б. ПОЛЯК.
- К советскому образованию следует вернуться как можно скорее, потому что урон нанесен уже огромный — выросло поколение недообразованных школьников, которые пришли в университеты без знаний, — отметила Мамиконян.
Поскольку качественных современных учебников не хватает, возникла необходимость в создании современной редакции классического школьного учебника, сообщила председатель РВС.
- Мы создали рабочую группу, которая выбрала учебник, на который нужно опереться и к 1 сентября подготовить его новую редакцию, - заявила она.
- Работа была сделана за короткий срок весьма качественно, с выполнением всех требований, которые сейчас выдвигаются к учебникам. В школах Севастополя к 1 сентября этот учебник уже получили. Это огромная победа, начало пути. Сейчас идет работа над другими учебниками, мы их сделаем тоже. Мы хотим хорошего образования для наших детей, - заявила Мамиконян.
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Не только учебники возвратить, а наконец процентоманию искоренить - не знающих материал класса в следующий не переводить.