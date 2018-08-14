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Фильтры МВС КЕМА ФСТ отлично справятся с механической очисткой воды

14 Августа 2018, 09:57 | В России

Очистка жидкой среды от механических примесей является важным этапом водоподготовки. Последняя имеет место в системах холодного и горячего водоснабжения, отопления и других случаях. Практическое применение здесь находят фланцевые сетчатые фильтры. С их помощью задерживаются относительно крупные частицы: окалина, мелкие камни, песок, металлические осколки, ржавчина, куски резинового уплотнителя и другие загрязнители. Кроме того, ФСФ препятствуют отложению осадка на внутренних стенках.

Устройства особенно незаменимы при транспортировке больших объемов жидкости. Несмотря на простую конструкцию, они эффективно защищают трубопроводную арматуру и приборы от засорения. Благодаря фильтру инородные частицы не попадают в счетчик, клапан, регулятор и т.д. Основным фильтрующим элементом при этом служит сетка. Степень очистки жидкости регулируется размером ячеек. По мере засорения сетки примесями ее необходимо очищать. Большой популярностью в настоящее время пользуется продукция «МВС КЕМА». Фильтры сетчатые фланцевые этого производителя не только качественны, но и удобны в эксплуатации. Например, за счет увеличенной грязеемкости их можно обслуживать реже, чем другие модели ФСФ. На отечественном рынке представлены следующие типы фильтров МВС КЕМА: ФТС-50, 65, 80, 100, 125, 200, 250 и 300.

Серия ФТС - это вертикальные фильтры, состоящие из корпуса, крышки, воздухоотводчика, фильтрующей сетки и сливного патрубка. Задерживая значительные объемы механических примесей, сетка оказывает минимальное гидравлическое сопротивление. Устройство присоединяется к трубопроводу фланцевым способом в соответствии с ГОСТ 12815. По требованию клиента производитель готов также изготовить ФСФ для последующей приварки. По сравнению с традиционными «У» - образными сетчатыми фильтрами, МВС КЕМА ФТС в разы повышают степень очистки жидкой среды. Кроме того, для них свойственны продолжительность эксплуатации и удобство замены фильтрующего элемента в случае необходимости. Подробнее узнать об особенностях каждой модели ФТС можно на сайте поставщика.

В настоящее время представительства «МВС КЕМА» есть в следующих регионах России: Москве и МО, Санкт-Петербурге, Владимире, Твери, Владикавказе, Брянске, Вологде, Адлере, Сочи, а также в Мордовии (Саранск, Рузаевка, Краснослободск, Ковылкино и пос. Комсомольский).

Кроме ФСФ в каталоге производителя имеется много других наименований, предназначенных для магнитной и гидроциклонной водоподготовки. По всем тематическим вопросам клиентам предлагается консультирование.

 

Газета "Золотой Рог", Владивосток

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