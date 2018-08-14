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В Госдуме заговорили об отмене государственных пенсий
Пенсионная реформа набирает обороты
Председатель Госдумы Вячеслав Володин не исключил, что в России могут быть отменены государственные пенсии, сообщает деловая газета «Золотой Рог».
Соответствующее заявление он сделал в ходе встречи с жителями Заводского района Саратова, видеозапись которой опубликовало ИА FreeNewsVolga.
«У нас с вами пенсионная система государственная имеет дефицит, в ней вот такая дыра, и за счет бюджета ее наполняют. Будут у нас дальше государственные пенсии или нет, это тоже вопрос, потому что бюджет стал дефицитным», — сказал Володин.
Спикер нижней палаты парламента призвал граждан думать не о возрасте выхода на пенсию, а о повышении ежемесячных выплат. «Мы в Государственной Думе приняли решение — и эта ратификация принята в первом чтении — о том, чтобы пенсия была не менее 40 процентов заработной платы человека, который уходит на пенсию», — напомнил он. Володин подчеркнул, что вопрос еще до конца не проработан, но размер пенсий обязательно должен быть увеличен.
Масштабные изменения в пенсионном законодательстве были анонсированы в середине июня. Инициатором законопроекта о повышении пенсионного возраста выступило правительство. Между тем президент Владимир Путин призвал не торопиться принимать радикальные решения и заявил, что ему, как и большинству граждан, не нравится эта реформа.
Законопроект предстоит рассмотреть еще в двух чтениях, на 21 августа назначены парламентские слушания, в которых примут участие эксперты и общественники. Ранее Володин отмечал, что ради этого события депутаты прервут свой отпуск.
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