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В Крыму вошли в моду купальники с Путиным
Девушки в купальниках с изображением президента России Владимира Путина замечены на молодежном слете «Таврида», который проходит в Крыму. Фотография девушек в патриотичных купальниках опубликована в твиттере молодежного форума.
«На "Тавриде" самые красивые и патриотичные девушки», — сказано в сообщении, сопровождающем снимок. На фото запечатлена молодая брюнетка в синих шортах и белом купальнике, на левой части которого изображен улыбающийся Владимир Путин. На правой стороне купальника можно разглядеть премьер-министр Дмитрия Медведева.
Образ Владимира Путина в последние несколько месяцев начали активно использовать при производстве одежды. Особую популярность получили футболки, которые продают в московском ГУМе. В понедельник, 11 августа, в день возобновления продаж «путинских» футболок в магазине наблюдались огромные очереди из желающих купить одежду с изображением президента.
Напомним, молодежный форум «Таврида-2014» проходит с 10 по 20 августа 2014 года недалеко от Севастополя. Организаторами слета выступили Общероссийский народный фронт, Росмолодежь и общественная организация «Опора России». В «Тавриде» участвуют полторы тысячи человек из России, стран СНГ и дальнего зарубежья.
Газета "Золотой Рог", Владивосток. , ZRPRESS.RU, Владивосток.
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