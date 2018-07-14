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Возраст выхода женщин на пенсию могут снизить до 60 лет

14 Июля 2018, 17:48 | В России

Законопроект о пенсионной реформе депутаты рассмотрят 19 июля

Возраст выхода на пенсию для женщин могут снизить до 60 лет при рассмотрении поправок законопроекта в Госдуме, сообщил «Интерфаксу» источник в парламенте. При этом, по его словам, законопроект о повышении пенсионного возраста не претерпит серьезных изменений к первому чтению.

«В первом чтении документ будет рассмотрен в его нынешнем виде», — сказал парламентарий. Он отметил, что сейчас обсуждается вариант, при котором срок выхода женщин на пенсию может быть снижен на два-три года — до 60 лет. Однако окончательного решения еще нет. Эту информацию подтвердили еще несколько экспертов.

Возможно, коррективы также коснутся положения проекта закона, согласно которому право выхода на пенсию на два года раньше получат имеющие большой страховой стаж — 45 лет (мужчины) и 40 лет (женщины).

Законопроект о повышении пенсионного возраста для граждан России с 55 до 63 лет для женщин и с 60 до 65 лет для мужчин внесло правительство в Госдуму. Изменения планируется проводить поэтапно в течение переходного периода. Этот законопроект Дума рассмотрит в первом чтении на заседании 19 июля.

Законопроект о пенсионной реформе вызвал критику общественности. Во многих городах прошли митинги против повышения пенсионного возраста.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

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Теги: возраст  65  правительство  дожитие  женщина  госдума  пенсионный фонд  реформа  срок  63  медведев  баллы  средний возраст  мужчина  ПФР  пенсия  стаж 



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