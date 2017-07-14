В вузах закроют военные кафедры

В России могут отменить военные кафедры, чтобы готовить из студентов не офицеров запаса, а настоящих сержантов. Соответствующий законопроект совместно прорабатывают Минобороны и Минобрнауки, сообщает деловая газета «Золотой Рог».

Как пишет газета "Известия", в распоряжение которой попал документ, военные кафедры упразднят. А вместо них появятся учебные центры, из которых студенты будут выходить уже командирами отделения, танка, зенитно-ракетного комплекса или боевой машины. И уже не лейтенантами, а максимум сержантами.

После этого выпускники смогут продолжить службу в армии или заключить контракт о зачислении в активный резерв. Получается, что "косить" студентам больше не придется. Их автоматически зачислят в запас, как уже отслуживших. А чтобы молодые люди не растеряли боевые навыки, их будут призывать на сборы. В это время они будут получать специальные денежные выплаты.

В соответствии с сегодняшним законодательством, для граждан, пребывающих в запасе, сборы проходят ежегодно и не могут длиться более двух месяцев. Причем суммарное время, проведенное на сборах на протяжении всей жизни, не должно превышать 12 месяцев. Обычно резервистов призывают раз в несколько лет. Чаще выпускников, владеющих техническими военно-учетными специальностями. Например, воспитанников военной кафедры МАДИ, где, в частности, готовят специалистов по строительству, реконструкции и восстановлению автомобильных дорог, мостов и тоннелей.

Призвать на сборы рядовых и сержантов могут до 50 лет. На время проведения сборов сохраняется заработная плата по месту работы и вдобавок начисляются выплаты, положенные контрактникам.

Не секрет, что уровень подготовки офицеров запаса на военных кафедрах не всегда отвечает даже минимальным требованиям. Так, в одном из известнейших российских вузов, несмотря на регулярные лекции по тактике и специальным предметам, на стрельбы студентов возят всего один раз. А сборы ограничиваются несколькими поездками в воинскую часть, где их учат строевой подготовке и максимум сборке-разборке автоматов.

Возможно, в учебных боевых центрах будет введен единый стандарт, благодаря которому студенты получат реальные навыки, с которыми будет не стыдно показаться в действующей армии. Осталось подождать, когда они заработают.

Как рассказал "Утру" руководитель Центра изучения общественных прикладных проблем национальной безопасности Александр Жилин, попытка подготовки мобилизационного состава проводилась не раз, но сегодняшнее предложение наиболее здравое.

По мнению эксперта, если учебные центры будут работать так, как это задумывается, они будут эффективными.

"Сейчас нередко бывает, человек окончил престижный вуз, а служит танкистом и чистит траки от грязи. Это же полнейшая глупость. Предположим, если выпускник программист, то использовать его нужно поближе к специальности", - уверен полковник запаса.

Теперь же, после окончания центра, студенту будет присваиваться военно-учебная специальность. Ее и запишут в военный билет. На правах "салаги" в армию выпускник уже не пойдет, если захочет продолжить службу. А если нет, и не нужно, о чем уже говорилось выше.

Сейчас выпускников военная кафедра от армии не освобождает. И вчерашних студентов легко могут призвать - либо на два года офицером, либо на год солдатом. Предполагается, что после учебных центров будут призывать только на вышеупомянутые сборы. Да и то не всех.

Как известно, ежегодно управление мобилизационной готовности Минобороны ведет учет военных специалистов, и в том числе тех, кто находится в запасе. В нем и решают, сколько человек из запаса и из каких регионов нужно призвать на сборы.

"В советское время даже если вы покупали машину, ее нужно было ставить на учет в военкомате. И в случае начала боевых действий она могла быть использована как армейская. Сейчас такого, конечно, нет. Но недавно призывали моих знакомых, которые были уверены, что дело ограничится легкой прогулкой. Однако их усадили в боевые машины, и они утюжили полигон", - смеется Жилин.

По его мнению, сборы крайне важны. Неслучайно подготовке резервистов уделяется большое внимание в США, Израиле, Скандинавии и других странах. Например, согласно израильской военной доктрине резервисты составляют основу армии обороны. На месячные сборы призывают примерно раз в три года, в том числе женщин.

"Может быть сколь угодно сильная армия, но, учитывая наши территории, это может не помочь. Если у нас не будет проводиться мобилизационная работа, мы никогда ничего не выиграем. Армия держит только первый удар", - подчеркнул Жилин.

Фото ТАСС.