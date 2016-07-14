www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 63.22 р. 100 JPY: 56.99 р.
EUR: 73.7 р. 10 CNY: 94.8 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Общество
Распечатать

Дмитрий Медведев появился на публике в дешевых пластмассовых часах (фото)

14 Июля 2016, 17:12 | В России

На заседание Совета по стратегическому развитию премьер-министр России Дмитрий Медведев пришел в часах марки Swatch, которые стоят 100 долларов (примерно 6300 рублей), сообщает деловая газета «Золотой Рог».

 
Часы с пластиковым корпусом и силиконовым ремешком оказались самыми дешевыми из всех тех часов, с которыми глава правительства появлялся на публике ранее. Кроме того часы Медведева, на котором недавно заметили туфли за 50 000 рублей, оказались и самыми дешевыми часами среди всех участников заседания.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

Автор:
Теги: часы  власть  совет по стратегическому развитию  swatch  премьер-министр  медведев 



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • andacuiglica17:23, 14.07.2016#

    Easy way to make money is through Superior Trading System. They have the most exact method and strategy to use in trading.

  • Псевдоним21:43, 14.07.2016#

    Да всё равно в каких он часах, Что он Важного сегодня сделал для Страны ?

  • Второй фронт21:50, 14.07.2016#

    Один генеральный директор Гундяйкин вообще сидел без часов, а на столе было видно отражение от часов стоимостью в 150 тыс. баксов.

  • асус00:07, 15.07.2016#

    эт очеь дорогая копия очень дешевых часов

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru