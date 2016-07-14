Дмитрий Медведев появился на публике в дешевых пластмассовых часах (фото)

На заседание Совета по стратегическому развитию премьер-министр России Дмитрий Медведев пришел в часах марки Swatch, которые стоят 100 долларов (примерно 6300 рублей), сообщает деловая газета «Золотой Рог».

Часы с пластиковым корпусом и силиконовым ремешком оказались самыми дешевыми из всех тех часов, с которыми глава правительства появлялся на публике ранее. Кроме того часы Медведева, на котором недавно заметили туфли за 50 000 рублей, оказались и самыми дешевыми часами среди всех участников заседания.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.