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Бизнес-гороскоп: Козерогам не стоит бежать за морковкой
ТЕЛЕЦ. Помните, что деловые отношения должны основываться на практичности, доверии и законности. Ваша активность, энергичность и решительность принесут успех в бизнесе. В четверг можно ожидать перечисления денег на банковскую карту.
БЛИЗНЕЦЫ. У вас может появиться дополнительный заработок или новый источник дохода. Во второй половине недели возможны крупные финансовые поступления. Так что, если вы еще не спланировали отдых, можете бронировать билеты и гостиницу.
РАК. Ваши работоспособность и активность могут принести ощутимый результат. В среду постарайтесь упрочить свое положение с партнерами, переговоры и сделки пройдут удачно. В пятницу вас ждет дополнительный доход.
ЛЕВ. Если вам предложат поработать в выходные, и при этом хорошо заплатят, почему бы не согласиться на такое предложение? Денег, как всегда, будет хватать исключительно на самое необходимое. Постарайтесь не тратить слишком много на развлечения.
ДЕВА. Здравомыслие в финансовой сфере вам совсем не повредит. Не делайте крупных покупок под влиянием импульса. На этой неделе лучше не совершать сделок с недвижимостью и отказаться от дорогих приобретений.
ВЕСЫ. Финансовое положение обещает порадовать, но для этого вам необходимо приложить определенные усилия. Возможны конфликты с коллегами. Проявите терпение и такт. В конце недели вероятны небольшие денежные поступления.
СКОРПИОН. Ваше финансовое положение стабильно, на этой неделе вероятны солидные денежные поступления. Вы сможете почувствовать себя ценным и нужным работником, которому повысят зарплату и выплатят премию. К тому же ваши творческие проекты начнут приносить прибыль.
СТРЕЛЕЦ. Если вы не будете резко менять свое мнение и принимать необдуманные решения, то неделя обещает быть финансово стабильной. Самым слабым звеном в этой цепи может оказаться пятница, когда соблазны слишком много потратить будут подстерегать вас практически на каждом шагу.
КОЗЕРОГ. Во вторник вероятны новые денежные поступления, которые желательно пока не тратить. В среду постарайтесь быть внимательны при общении с деловыми партнерами, вам могут сделать предложение настолько заманчивое, что вы примете его не раздумывая, а зря. Нужно все проверить и просчитать.
ВОДОЛЕЙ. Первая половина недели сулит успешную реализацию намеченных финансовых планов. Во вторник хорошо начинать новые проекты, в среду, напротив, воздержитесь от резких перемен, лучше действовать по накатанной. В пятницу не спорьте с начальством.
РЫБЫ. У вас может появиться шанс сменить работу, возможно вам предложат должность в весьма респектабельной фирме. В четверг будьте осторожны, не носите с собой крупных сумм денег. В воскресенье могут случиться незапланированные траты.
Гороскоп предоставлен сайтом Ignio.
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