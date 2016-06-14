Бизнес-гороскоп: Козерогам не стоит бежать за морковкой

Гороскоп с 14 по 20 июня от Деловой газеты "Золотой Рог" и портала Ignio

ОВЕН. В понедельник возможны финансовые поступления. Звезды советуют отложить хотя бы часть денег на отпуск, в который вы скоро отправитесь. Среда - удачный день для приобретения или ремонта бытовой техники. Суббота хороша для совершения мелких покупок.

ТЕЛЕЦ. Помните, что деловые отношения должны основываться на практичности, доверии и законности. Ваша активность, энергичность и решительность принесут успех в бизнесе. В четверг можно ожидать перечисления денег на банковскую карту.

БЛИЗНЕЦЫ. У вас может появиться дополнительный заработок или новый источник дохода. Во второй половине недели возможны крупные финансовые поступления. Так что, если вы еще не спланировали отдых, можете бронировать билеты и гостиницу.

РАК. Ваши работоспособность и активность могут принести ощутимый результат. В среду постарайтесь упрочить свое положение с партнерами, переговоры и сделки пройдут удачно. В пятницу вас ждет дополнительный доход.

ЛЕВ. Если вам предложат поработать в выходные, и при этом хорошо заплатят, почему бы не согласиться на такое предложение? Денег, как всегда, будет хватать исключительно на самое необходимое. Постарайтесь не тратить слишком много на развлечения.

ДЕВА. Здравомыслие в финансовой сфере вам совсем не повредит. Не делайте крупных покупок под влиянием импульса. На этой неделе лучше не совершать сделок с недвижимостью и отказаться от дорогих приобретений.

ВЕСЫ. Финансовое положение обещает порадовать, но для этого вам необходимо приложить определенные усилия. Возможны конфликты с коллегами. Проявите терпение и такт. В конце недели вероятны небольшие денежные поступления.

СКОРПИОН. Ваше финансовое положение стабильно, на этой неделе вероятны солидные денежные поступления. Вы сможете почувствовать себя ценным и нужным работником, которому повысят зарплату и выплатят премию. К тому же ваши творческие проекты начнут приносить прибыль.

СТРЕЛЕЦ. Если вы не будете резко менять свое мнение и принимать необдуманные решения, то неделя обещает быть финансово стабильной. Самым слабым звеном в этой цепи может оказаться пятница, когда соблазны слишком много потратить будут подстерегать вас практически на каждом шагу.

КОЗЕРОГ. Во вторник вероятны новые денежные поступления, которые желательно пока не тратить. В среду постарайтесь быть внимательны при общении с деловыми партнерами, вам могут сделать предложение настолько заманчивое, что вы примете его не раздумывая, а зря. Нужно все проверить и просчитать.

ВОДОЛЕЙ. Первая половина недели сулит успешную реализацию намеченных финансовых планов. Во вторник хорошо начинать новые проекты, в среду, напротив, воздержитесь от резких перемен, лучше действовать по накатанной. В пятницу не спорьте с начальством.

РЫБЫ. У вас может появиться шанс сменить работу, возможно вам предложат должность в весьма респектабельной фирме. В четверг будьте осторожны, не носите с собой крупных сумм денег. В воскресенье могут случиться незапланированные траты.

Гороскоп предоставлен сайтом Ignio.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.