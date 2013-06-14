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Налог на недвижимость снизит стоимость квартир в крупных городах - Минфин РФ

14 Июня 2013, 17:05 | В России

Минфин РФ ожидает, что введение налога на недвижимость снизит стоимость квартир, в первую очередь в Москве и других городах-миллионниках, сообщил агентству "Прайм" замглавы министерства Леонид Горнин.

По данным ФНС, размер налога на недвижимость, который может быть введен уже с 2014 года, может составить примерно 5-5,5 тысячи рублей в год для одного собственника однокомнатной московской квартиры площадью 50 квадратных метров. В остальных городах страны эти платежи в среднем составят около одной тысячи рублей в год.

"Это скорректирует и стоимость на рынке жилья, цены станут меньше. В городах-миллионниках около 30% сделок по покупке жилья заключаются не для фактического проживания, а являются инвестиционными сделками, в первую очередь это касается Москвы. Введение налога на недвижимость скорректирует это соотношение и в целом повлияет на рынок и уровень цен", — сказал Горнин.

Новый налог на недвижимость, как ожидается, начнут вводить в России с 1 января 2014 года, но обязательным для всех регионов он станет не раньше 2018 года. По оценкам Минфина, от введения этого налога бюджетная система страны дополнительно получит от 67 до 100 миллиардов рублей по оптимистичным оценкам.

Согласно предложениям Минфина, ставки нового налога будут устанавливаться исходя из суммарной кадастровой стоимости объектов недвижимости. Если она не превышает 300 миллионов рублей, ставка налога не должна превышать 0,1% — в отношении жилья, 0,5% — в отношении иных зданий, 0,3% — в отношении земель сельхозназначения, дачных участков и земель, приобретенных для личного подсобного хозяйства. Ставка налога для прочих земель составит 1,5%.

Если суммарная кадастровая стоимость недвижимости в собственности одного владельца превышает 300 миллионов рублей, Минфин предлагает установить повышенные ставки налога: 0,5% — в отношении объектов капитального строительства вне зависимости от принадлежности к жилому фонду и 1,5% — в отношении земель любых категорий, пишет РИА "Новости".
 

Автор: РИА "Новости"
Теги: недвижимость  Минфин РФ  налоги 



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Комментарии

  • Псевдоним18:28, 14.06.2013#

    Владивосток далеко не миллионный около 600К живет здес, а если с оттоком то меньше

  • Псевдоним18:39, 14.06.2013#

    5000 рублей налога в год для инвестора не деньги. просто тупо подсобирать бабла в бюджет.

  • Псевдоним00:14, 16.06.2013#

    В этой стране стало страшно жить, от недавно случайно нашла базу банных МВД каждого жителя нашей страны http://2qu. ru/rubaza просто вводишь фамилию или имя - и тебе находить всю информацию про этого человека. Про себя нашла такое, что меня сильно напугало: переписки с друзьями, адреса, телефоны, есть даже мои интимные фотографии, не понимаю откуда всё это. Хорошо одно, есть функция "удалить", я конечно же сразу воспользовалась и вам советую не тянуть

  • Псевдоним00:15, 16.06.2013#

    В этой стране стало страшно жить, от недавно случайно нашла базу банных МВД каждого жителя нашей страны http://2qu. ru/rubaza просто вводишь фамилию или имя - и тебе находить всю информацию про этого человека. Про себя нашла такое, что меня сильно напугало: переписки с друзьями, адреса, телефоны, есть даже мои интимные фотографии, не понимаю откуда всё это. Хорошо одно, есть функция "удалить", я конечно же сразу воспользовалась и вам советую не тянуть

  • Жадный псевдоним10:07, 16.06.2013#

    Этот налог не снизит цену жилья , пока не будет превышения предложения над спросом, банально повысит плату за поднаем на эту же сумму. Регулятор- рынок, а не 5 тыс. руб. в год с квартиры. Реально - это желание власти содрать еще бабла с населения.

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