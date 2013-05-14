Нотариусам добавят полномочий. И нагрузки

Госдума собирается принять во втором чтении законопроект, повышающий значимость нотариусов. Дополнительными полномочиями их наделит очередной блок поправок в Гражданский кодекс.

Помимо прочего проект предлагает ввести ключевое положение: нотариус будет проверять законность сделки, в том числе права каждой из сторон на ее совершение. Допустим, если продается квартира, нотариус не просто должен оформить документы, но буквально изучить подноготную каждой из сторон: по доброй воле ли идут на сделку, в трезвом ли уме и ясной памяти находятся, есть ли у них вообще право покупать и продавать. Об этом сообщает «РГ».

Допустим, если окажется, что продавец не имеет никакого отношения к этой квартире или, скажем, признан недееспособным, вычислить это должен будет именно нотариус. Тогда как сегодня это вопрос лишь удачи покупателя. Появление такого положения может стать еще одним аргументом для введения обязательного нотариального удостоверения сделок с недвижимостью.

Об этом было заявлено на международной конференции "Нотариат России: защита собственника - опыт 20 лет". Как рассказал первый заместитель председателя Комитета Госдумы по конституционному законодательству и государственному строительству Александр Агеев, по данным полиции, в год возбуждается около 250 уголовных дел, связанных с мошенничеством вокруг жилья. Возможно, преступников найдут, но пострадавшие в большинстве случаев останутся и без денег, и без жилья. Защитить людей мог бы нотариус, однако пока возврат нотариусов в жилищную сферу был отложен.

Как сказал профессор МГУ Евгений СУХАНОВ, поправки в Гражданский кодекс, принятые в конце прошлого года, пали жертвой компромиссов. "Правила игры диктует крупный бизнес, которому не нужна нотариальная форма сделок", - сказал Евгений СУХАНОВ, к слову, один из самых известных цивилистов - специалистов в области гражданского права - страны. По его словам, бизнес обычно ссылается на дополнительные расходы, которые якобы ограничивают предпринимательскую активность. "Это лукавая позиция, - уверен Евгений Суханов. - Никто не заменит нотариуса и в сфере корпоративных отношений. Но это нужно доказывать, не ограничиваясь общими словами о защите граждан".

Александр Агеев также высказал мнение, что в законе о нотариате должны быть прописаны условия, при которых сделки с недвижимостью должны быть нотариально удостоверены. Также, по его словам, должность нотариуса должна стать доступнее для граждан, но вначале нотариус должен поработать 2-3 года в труднодоступном регионе, а уже затем претендовать на место в городе.

Модернизировать нотариат призван новый закон, который сейчас дорабатывается минюстом. Данный проект предлагает в том числе и ввести обязательное оформление квартир через нотариуса. Участники конференции напомнили о том, что государственные регистраторы не занимаются проверкой чистоты сделок. Это не их задача. Для них главное, чтобы документы были правильно оформлены. Как показывает жизнь, гладкие бумаги не всегда спасают человека от оврагов. А бояться повышения расценок не стоит, уверяют нотариусы, тарифы будут доступны, это особо прописано в проекте. Изменения в законодательстве "должны повысить уровень нотариата, о котором мы пока только мечтаем", - заявила представитель Минюста России Мария МЕЛЬНИКОВА.

Кстати, столичный нотариус Елена НИКИФОРОВА рассказала любопытную историю: ей предлагали оформить сделки с недвижимостью Минобороны, не проверяя документы, заочно. Предложение было сделано от имени Евгении ВАСИЛЬЕВОЙ, ныне проходящей по делу о хищении имущества дочерних структур «Оборонсервиса». "И где бы я сейчас была, если бы согласилась?" - сказала Елена Никифорова. По мнению экспертов, пример красноречив: нотариуса трудно "подписать" на сомнительные и незаконные вещи. Честь печати ему дороже.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.