Полицейским запретят выезжать за рубеж

Сотрудникам органов внутренних дел в скором времени могут запретить выезд за границу, сообщает деловая газета «Золотой Рог».

Комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции, пишут "Известия", поддержал соответствующий законопроект экс-депутата от ЛДПР Дмитрия Носова. В «Единой России» обещают доработать инициативу ко второму чтению с учетом замечаний правительства. При этом фракция ЛДПР выступает категорически против идеи бывшего коллеги и ищет способ отозвать законопроект.

13 апреля думский комитет по безопасности и противодействию коррупции рекомендовал к принятию в первом чтении законопроект, предусматривающий ограничения для полицейских на выезд за границу. Соответствующий документ осенью 2015 года внес в Госдуму теперь уже бывший депутат от ЛДПР Дмитрий Носов (в действующий созыв призер Олимпийских игр не попал). Свою инициативу Носов объяснил тем, что МВД, ФСИН и Минобороны ранее рекомендовали своим сотрудникам не выезжать в ряд стран.

Сейчас по закону «О порядке выезда из РФ и въезда в РФ» временно невыездными становятся те, кто имеет доступ к данным «особой важности или совершенно секретным сведениям, отнесенным к гостайне».

Поправки вносятся в законы «О порядке выезда из РФ и въезда в РФ» и «О службе в органах внутренних дел РФ». При этом запрет на поездки за рубеж затронет не всех, а только сотрудников, занимающих определенные должности, — их перечень предстоит утвердить МВД.

Однако правительство в своем отзыве указало, что список «невыездных» должностей можно учесть и в законопроекте либо прописать условия, при которых будут действовать ограничения. Также правительство рекомендовало Министерству иностранных дел определить список стран, куда «не рекомендуется» выезжать сотрудникам полиции «в целях обеспечения реагирования на возникновение угроз безопасности».

Запрет на службу

В законопроекте также установлен запрет на службу в полиции для тех, кто имеет вид на жительство в другой стране. Сейчас аналогичное ограничение распространяется лишь на имеющих гражданство другого государства. Правительство РФ рекомендовало ко второму чтению предусмотреть обязанность сотрудников полиции «сообщать непосредственному руководителю о получении» иностранного вида на жительство.

— Комитет согласен с замечаниями правительства и учтет их при доработке проекта ко второму чтению, если он будет принят в первом, — сказала «Известиям» замглавы комитета ГД по безопасности и противодействию коррупции Наталья Поклонская («Единая Россия»), представлявшая документ коллегам 13 апреля.

По ее словам, предложенные меры «должны способствовать профилактике коррупционных преступлений, прежде всего — в части сокрытия доходов и вывода средств за границу». Аналогичные ограничения уже действуют для сотрудников ФСБ, напомнила она.

— Полагаю, концепция законопроекта будет положительно воспринята также руководством прокуратуры и Следственного комитета в отношении личного состава, — сказала Наталья Поклонская.

Право на выезд

Первый заместитель председателя комитета ГД по безопасности и противодействию коррупции Дмитрий Савельев (ЛДПР) заявил «Известиям», что фракция против таких ограничений и считает инициативу «несвоевременной». Лидер партии Владимир Жириновский, заявил Савельев, считает эти ограничения «неприемлемыми».

— Носов не является сейчас депутатом Госдумы, а в прошлом созыве он внес свою инициативу, не согласовав ее с фракцией, — подчеркнул он.

По словам парламентария, ЛДПР хотела бы отозвать законопроект, но не нашла для этого законного способа.

— Такая вот недоработка регламента Госдумы, — посетовал Дмитрий Савельев.

До экс-депутата Дмитрия Носова «Известиям» дозвониться не удалось.

Пресс-секретарь Российского союза туриндустрии Ирина Тюрина сообщила «Известиям», что официальной статистики по выезду сотрудников силовых ведомств за рубеж нет. Этот вопрос не будут отслеживать и на уровне посольств, полагает она.

— Турфирмам нет разницы, кем работает их клиент, если он не отказывается от поездки. Но, насколько я знаю, многие сотрудники силовых структур обязаны сдавать свои паспорта на работе, — отметила Ирина Тюрина.

Председатель профсоюза сотрудников и ветеранов правоохранительных и силовых структур Алексей Лобарев отметил, что официально случаев, которые дискредитировали бы образ сотрудников правоохранительных органов, выезжавших за рубеж, не было.

Сначала следует понять, зачем нужны такие запретительные меры и, возможно, достаточно будет ограничиться прохождением специальных инструктажей и проверок, которые бы давали право на выезд, полагает Алексей Лобарев.

Он также напомнил про отрицательный опыт 2015–2016 годов, когда аттестованных сотрудников ОВД ограничили в выборе мест для выезда за пределы РФ, однако были случаи, когда они вынужденно покидали территорию страны по семейным делам.

— Сотрудников увольняли со службы из-за того, что они вывозили детей или жен на лечение за границу, — рассказал Алексей Лобарев. — В некоторых странах действительно здравоохранение лучше развито. Разве можно запретить полицейским сопровождать членов своей семьи, если есть такая необходимость?

Дата рассмотрения законопроекта на пленарном заседании пока не определена.

Фото ТАСС.