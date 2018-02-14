Бизнес-гороскоп: Девам пока стоит забыть о походах по магазинам

Гороскоп на неделю с 13 по 18 февраля

ОВЕН. Будьте внимательны при пользовании банкоматом. По рассеянности есть риск ввести не тот пин-код. В среду ваша активность и своевременные деловые предложения будут способствовать улучшению финансового положения. В пятницу будут удачными деловые встречи и переговоры.

ТЕЛЕЦ. На этой неделе вы вполне можете рассчитывать на прибыль, только держите в тайне свои источники доходов и следите за тем, что и кому вы говорите. В четверг есть шанс начать воплощать в жизнь свою заветную финансовую мечту.

БЛИЗНЕЦЫ. В понедельник и вторник вам удастся сделать значительный скачок. Ваши усилия принесут результаты и прибыль. Вам предложат новый выгодный проект. В среду порадуйте любимого человека дорогим подарком. И он в долгу не останется.

РАК. Финансовое положение начинает стабилизироваться, можно вздохнуть спокойно и немного сбавить интенсивный темп работы, но не время полностью расслабляться. Могут поступить новые выгодные предложения или вы найдете работу мечты.

ЛЕВ. Бурная личная жизнь предполагает определенные расходы, и к концу недели финансы, вполне вероятно, запоют романсы. Однако премия в конце недели залатает некоторые дыры в вашем бюджете.

ДЕВА. Финансовое положение сейчас не располагает к большим тратам. Так что ходите в магазин пореже и покупайте только самое необходимое. В пятницу вероятны денежные поступления.

ВЕСЫ. Ваш заработок наконец-то станет стабильным. Так что в среду и в субботу можно прогуляться по магазинам и поднять себе настроение приятными покупками.

СКОРПИОН. Проявите инициативу, ваши креативные идеи понравятся коллегам и принесут прибыль. Не воспринимайте замечания начальства как критику. Вашу работу ценят, с вами просто хотят посоветоваться.

СТРЕЛЕЦ. Можно спокойно вздохнуть, в среду велика вероятность улучшения финансового положения. Правда, необходимо распорядиться этими деньгами с умом. У вас появится прибыльная подработка.

КОЗЕРОГ. В финансовом плане у вас всё сейчас достаточно благополучно, что позволяет вам чувствовать себя уверенно и спокойно. Понедельник благоприятен для составления договоров и заключения сделок. На вторую половину недели не стоит планировать деловые встречи - только телефонные разговоры и переписку.

ВОДОЛЕЙ. Финансовое положение на нынешней неделе будет, скорее всего, стабильным. Только не ввязывайтесь в интриги и конфликты в офисе. В выходные не разоряйте семейный бюджет, желательно избегать многолюдных мест и слишком шумных развлечений.

РЫБЫ. На понедельник весьма нежелательно планировать важные деловые встречи, лучше перенести их на другой день, например - среду или четверг. Во вторник удачны будут деловые поездки. В субботу вполне можно сделать дорогую покупку в кредит.

Гороскоп предоставлен сайтом Ignio.