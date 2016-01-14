В России установят еще один праздник

Министерство обороны предлагает установить новый праздничный день — 29 августа — «в честь первого испытания советской атомной бомбы», сообщает деловая газета «Золотой Рог».

Соответствующий проект указа президента РФ, подготовленный военным ведомством, опубликован на сайте проектов публичных актов, пишут «Известия». Официально новый красный день календаря будет называться «Днём подразделений особого риска».

Как указывается в пояснительной записке к проекту указа, это будет праздник для участников подразделений, которые принимали «непосредственное участие в испытаниях ядерного оружия, ликвидации радиационных аварий на ядерных установках надводных и подводных кораблей, они подвергали свои жизнь и здоровье чрезвычайной опасности, в результате многие из них получили серьезные заболевания, стали инвалидами или преждевременно ушли из жизни. Благодаря усилиям этих людей разрушена монополия США на обладание ядерным оружием и предотвращены масштабные загрязнения окружающей среды при нештатных ситуациях на ядерных энергетических установках подводных и надводных кораблей».

Успешное испытание первой советской атомной бомбы под названием РДС-1 было проведено 29 августа 1949 года на Семипалатинском полигоне в Казахстане. Это название произошло от правительственного постановления, где атомная бомба была зашифрована как «реактивный двигатель специальный», сокращенно РДС. Обозначение РДС-1 широко вошло в жизнь после испытания первой атомной бомбы и расшифровывалось по-разному: «Реактивный двигатель Сталина», «Россия делает сама» и так далее. Мощность бомбы составила 22 килотонны (примерно равна по мощности американской бомбе, сброшенной на Хиросиму). 37-метровая башня, на которой была установлена бомба, была уничтожена полностью, на её месте образовалась воронка диаметром 3 м и глубиной 1,5 м, покрытая оплавленным стеклоподобным веществом, жилые щитовые и бревенчатые дома городского типа (построенные специально к испытанию) были разрушены полностью в радиусе 5 км.

«Учитывая неоценимый вклад подразделений особого риска в обеспечение национальной безопасности, предлагается установить в Российской Федерации памятный день — День подразделений особого риска. В связи с тем, что первыми участниками подразделений особого риска были испытатели ядерного оружия, полагается целесообразным установить День подразделений особого риска 29 августа, в честь первого испытания советской атомной бомбы, проведенного 29 августа 1949 г.», — указывается в пояснительной записке.