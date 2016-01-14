www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 63.12 р. 100 JPY: 57.07 р.
EUR: 73.9 р. 10 CNY: 94.95 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Общество
Знай наших!
Распечатать

В России установят еще один праздник

14 Января 2016, 12:19 | В России

Министерство обороны предлагает установить новый праздничный день — 29 августа — «в честь первого испытания советской атомной бомбы», сообщает деловая газета «Золотой Рог».

Соответствующий проект указа президента РФ, подготовленный военным ведомством, опубликован на сайте проектов публичных актов, пишут «Известия». Официально новый красный день календаря будет называться «Днём подразделений особого риска».

Как указывается в пояснительной записке к проекту указа, это будет праздник для участников подразделений, которые принимали «непосредственное участие в испытаниях ядерного оружия, ликвидации радиационных аварий на ядерных установках надводных и подводных кораблей, они подвергали свои жизнь и здоровье чрезвычайной опасности, в результате многие из них получили серьезные заболевания, стали инвалидами или преждевременно ушли из жизни. Благодаря усилиям этих людей разрушена монополия США на обладание ядерным оружием и предотвращены масштабные загрязнения окружающей среды при нештатных ситуациях на ядерных энергетических установках подводных и надводных кораблей».

Успешное испытание первой советской атомной бомбы под названием РДС-1 было проведено 29 августа 1949 года на Семипалатинском полигоне в Казахстане. Это название произошло от правительственного постановления, где атомная бомба была зашифрована как «реактивный двигатель специальный», сокращенно РДС. Обозначение РДС-1 широко вошло в жизнь после испытания первой атомной бомбы и расшифровывалось по-разному: «Реактивный двигатель Сталина», «Россия делает сама» и так далее. Мощность бомбы составила 22 килотонны (примерно равна по мощности американской бомбе, сброшенной на Хиросиму). 37-метровая башня, на которой была установлена бомба, была уничтожена полностью, на её месте образовалась воронка диаметром 3 м и глубиной 1,5 м, покрытая оплавленным стеклоподобным веществом, жилые щитовые и бревенчатые дома городского типа (построенные специально к испытанию) были разрушены полностью в радиусе 5 км.

«Учитывая неоценимый вклад подразделений особого риска в обеспечение национальной безопасности, предлагается установить в Российской Федерации памятный день — День подразделений особого риска. В связи с тем, что первыми участниками подразделений особого риска были испытатели ядерного оружия, полагается целесообразным установить День подразделений особого риска 29 августа, в честь первого испытания советской атомной бомбы, проведенного 29 августа 1949 г.», — указывается в пояснительной записке.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

Автор:
Теги: атом  Путин  спецназ  взрыв  минобороны  президент  бомба 



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • vasya12:46, 14.01.2016#

    Ну нормально. . . праздник Атомной Бомбы, праздник ГУЛУГа. 23 февраля переименовать в праздник Войны.

  • Nim12:58, 14.01.2016#

    Праздник в честь самого разрушительного оружия человечества! Круто! Нет слов!

  • lol13:04, 14.01.2016#

    Надо еще праздник спида и сибирской язвы, праздник ссылки в сибирь, праздник нквд. . . и т. д

  • РџСЃРµРІРґРѕРЅРёРј14:05, 14.01.2016#

    мордор, одним словом

  • Псевдоним09:15, 15.01.2016#

    Совсем у депутутов крыши посносило. . . . . . . . . . . . !

  • Псевдоним09:28, 15.01.2016#

    Ну вы блин даете!Давайте и 22 июня праздновать и "радоваться" - большие перемены подарил этот день 75 лет назад.

  • 1234520:51, 15.01.2016#

    Эй, написавшие тут комментарии! Думать и понимать разучились? Это праздник - фактически! - обеспечивших вам жизнь людей, работающих с особым риском. Людей, обеспечивших вам, дуракам, защиту от однополярного мира, т. е. от абсолютной власти США. А деяния этого жандарма-диктатора в Югославии, Северной Африке и на Ближнем Востоке - да что там! - на Украине - вас ничему не учат?. . Респект людям особого риска! С праздником, дорогие защитники Родины! Пусть его установят в России.

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru