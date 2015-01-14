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Портал "Госуслуги" начал принимать жалобы на чиновников
С 1 января 2015 года пользователи портала «Госуслуги» могут пожаловаться на работу госслужащих. Как сообщает газета «Золотой Рог», это можно будет сделать на отдельном сайте do.gosuslugi.ru, сайте электронного правительства и на портале «Госуслуг»
Минкомсвязь будет обрабатывать жалобы на решения и действия чиновников и сотрудников государственных внебюджетных фондов, которые оказывали гражданам какие-либо госуслуги через портал. В систему обработки жалоб, разработанную ведомством, попадут и жалобы, поданные непосредственно через сайты ведомств и через многофункциональные центры предоставления государственных и муниципальных услуг. Претензию обещают рассмотреть в течение 15 дней. Минкомсвязь обеспечивает технологию и механизм подключения ведомства, но статистику поданных жалоб вести не будет.
До этого для обжалования решений и действий чиновников нужно было лично прийти в ведомство, связаться с ним по электронной почте напрямую или подать жалобу на сайте ведомства. «Создание системы позволило централизовать все способы подачи жалоб, создав единый реестр жалоб Российской Федерации», – объясняет источник РБК. По статистике, собранной министерством, чаще всего в 2014 году граждане жаловались на нарушение сроков предоставления услуги, сроков регистрации запроса на ее оказание, отказы исправить ошибки или опечатки, принять документы и оказать услугу вообще. Кроме того, людей не устраивали требования по предоставлению дополнительных документов или оплаты. В системе «Госуслуг» зарегистрированы 12,6 млн граждан, 5,7 млн из которых подключились в 2014 году. За неполные 12 месяцев 2014 года через портал было подано 16,7 млн заявлений на получение государственных услуг в электронном виде.
В интернете пока работает созданный в 2009 году основной портал «Госуслуг» и запущенная в июле 2014 года бета-версия нового. В месяц их посещают около 6 млн человек, утверждает представитель Минкомсвязи.
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