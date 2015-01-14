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Геям все-таки разрешили управлять автомобилем в России

14 Января 2015, 09:25 | В России

Вступило в силу постановление правительства, устанавливающее перечень заболеваний, с которыми запрещено водить машину. Как сообщает газета "Золотой Рог" со ссылкой на федеральные СМИ, согласно постановлению теперь нельзя сесть за руль тем, кто страдает всякими депрессиями или порывами, если это подтверждено медицинским заключением. 

Но самое интересное - это запрет на управление транспортными средствами тем, у кого код заболевания соответствует F60 - F69 - расстройства личности и поведения в зрелом возрасте, в том числе и так называемые сексуальные аномалии. Под этим имеются в виду в том числе трансвестизм, трансексуализм, фетишизм, эксгибитионизм, вуайеризм...

На пресс-конференции, которая прошла 13 января в Москве, представители Минздрава разъяснили, что склонность к эксгибиционизму, вуайеризму и нетрадиционная сексуальная ориентация все же не считаются препятствием для выдачи водительских прав.

«Как следует из указанного постановления правительства России, само по себе наличие психического расстройства или расстройства поведения не является противопоказанием к управлению транспортным средством», — заявил во вторник журналистам пресс-секретарь министерства Олег Салагай. По его словам, исключение составляет лишь «наличие хронических и затяжных психических расстройств с тяжелыми стойкими или часто обостряющимися болезненными проявлениями». Доля пациентов с тяжелыми расстройствами среди всех лиц, страдающих психическими расстройствами, невелика и зависит от конкретного заболевания, добавил чиновник. Например, по его словам, в группе заболеваний «расстройства личности и поведения в зрелом возрасте» (коды МКБ-10 F60-F69) они составляют не более 1%.

«Степень выраженности психических расстройств у данной категории пациентов, а также необходимость применения психотропных лекарственных препаратов, существенным образом меняющих психические реакции, делают невозможным управление транспортным средством как источником повышенной опасности», — объяснил Олег Салагай.

ZRPRESS.RU, Владивосток.

Автор:
Теги: гей  ГИБДД  постановление  эксбиционист  Минздрав 



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Комментарии

  • Zade11:42, 14.01.2015#

    Тьфу, бл. . . ть! И так куча пид. . . . в за рулем.

  • Псевдоним22:29, 14.01.2015#

    с этого всё и начинается

  • Псевдонимус00:37, 15.01.2015#

    Чем геи хуже пидо. . сов? Они даже меньше наружают.

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