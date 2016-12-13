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В России заблокировали одну из соцсетей
Блокировка социальной сети для поиска и установления деловых контактов LinkedIn не отразится существенным образом на российском рынке труда и на сфере рекрутинга, отключение от соцсети может создать лишь неудобства для тех специалистов и менеджеров, которые были ориентированы на глобальное развитие, на поиск работы или связей по всему миру.
Ранее Мосгорсуд спризнал законной блокировку LinkedIn за нарушение закона о локализации персональных данных, таким образом, было отказано в апелляционной жалобе соцсети.
«Для большинства экономически активных россиян это не станет хоть сколько-то значимой проблемой», - сказал ТАСС пресс-секретарь рекрутингового агентства Superjob Иван КУЗНЕЦОВ. По его словам, в России этот сервис не решал задач массового найма. В большей степени он использовался как инструмент для самопрезентации профессионалов, поддержания деловых контактов.
Руководитель проекта «Антирабство» Алена ВЛАДИМИРСКАЯ отметила, что в этой соцсети размещали свои вакансии крупные зарубежные компании, работающие в сфере фармацевтики, ретейла, международного консалтинга. «Мы искали там лучших кандидатов. Но вопрос в том, что LinkedIn давал единственную возможность профессионалам не только искать работу, но и знакомиться с представителями интересующих компаний, чтобы, например, узнать, как к ним попасть, то есть получать полезную информацию и при этом не «палиться» перед своим работодателем», - сказала Владимирская.
Руководитель службы исследований HeadHunter Мария ИГНАТОВА отметила, что они также не ожидают сколь-нибудь существенного влияния блокировки соцсети на рынок труда. «Наши прогнозы оптимистичны, мы не ожидаем серьезных колебаний и потрясений, блокировка никак не должна сказаться на рынке труда».
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