"МегаФон" выбран разработчиком федеральной ИТ-системы учета детей

В рамках открытого конкурса Минкомсвязи «МегаФон» признан победителем на создание федеральной системы "Контингент" для учета детей в образовательных учреждениях. Сумма контракта составляет 35,76 млн рублей. Первая часть федерального проекта этой межведомственной системы будет выполнена до середины декабря 2015 года, сообщает Деловая газета "Золотой Рог" со ссылкой на пресс-службу оператора связи.

Минкомсвязи в интересах Минобрнауки провело открытый конкурс на создание первой очереди единой федеральной межведомственной системы учета контингента обучающихся по основным образовательным программам и дополнительным общеобразовательным программам (ИС "Контингент"). Заявки на участие в конкурсе подали "Ростелеком", НИИ "Восход", "Барс Груп", Центр информационных технологий и систем органов исполнительной власти (ЦИТиС), "Нау-сервис" (NAUMEN) и "МегаФон".

Победил "МегаФон", предложивший минимальную цену – 35,76 млн рублей. На разработку первой очереди федерального сегмента межведомственной системы, включая аналитический компонент федерального сегмента, отводится около одного месяца времени. Работы начнутся в ноябре и завершатся до 15 декабря 2015 года.

Кроме того, «МегаФон» разработает прототипы сервисов взаимодействия федерального сегмента с системами ФНС, ФМС, Пенсионного фонда, Минтруда, Минздрава и Рособрнадзора, а также опробовать взаимодействие системы с сегментом высшего образования.

«МегаФон» - социально ответственная компания, которая уже не первый год привносит инновации во все регионы РФ» - говорит Сергей Буланча, директор по работе с государственными клиентами – «В этом проекте мы инвестируем свои технологии и опыт организации различных федеральных телеком-систем в образование молодого поколения, соответственно - будущее, что несет для нас стратегическую ценность».

Сейчас в каждом регионе для учета детей, а также предоставления сервисов электронных дневников и журналов, создаются собственные сегменты ИС "Контингент". Федеральная система должна будет объединить эти сегменты. В этот же временной период подрядчик должен опробовать информационное взаимодействие федерального сегмента с региональными сегментами межведомственной системы субъектов Российской Федерации на примере 10-ти пилотных регионов, определенных в рамках госконтракта.

На данный момент недостаточно эффективно решаются задачи территориального планирования при строительстве образовательных организаций, отсутствует в актуальном состоянии реестр таких организаций, разрознены или отсутствуют сведения об этапах обучения и соответствующих им достижениях обучающихся. Информации об обучающихся хранится в разрозненных ведомственных информационных системах, подходы к идентификации обучающихся в различных ведомственных информационных системах также разрознены.

Досье "Золотого Рога": Компания «МегаФон» оказывает услуги мобильной и фиксированной связи корпоративным клиентам, государственным заказчикам и операторам связи на всей территории России. Высокое качество услуг и сервиса позволяет «МегаФону» расти опережающими рынок и конкурентов темпами при работе с юридическими лицами. Прирост консолидированной выручки в 2014 году составил 14.2%, при этом рост выручки от мобильной передачи данных составил 56.4%. Каждая третья компания в России уже является клиентом «МегаФона».

Газета «Золотой Рог», Владивосток.