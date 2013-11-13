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Бизнес-гороскоп: Стрельцы будут болеть и богатеть
Бизнес-гороскоп на неделю с 11 по 17 ноября
Овен. У Овнов на этой неделе возможна задержка с поступлением финансовых средств: например, зарплаты или ожидаемого денежного перевода. Также в это время возрастает риск получения травм при неосторожном обращении с техникой. Неделя подходит для обсуждения острых вопросов с начальством и коллегами.
Телец. Тельцам на этой неделе не рекомендуется проводить переговоры. Вы можете столкнуться с отсутствием взаимопонимания со стороны коллег или деловых партнеров, несогласием с вашей позицией. Удачно сложится учеба. Также это подходящее время для проведения рекламных акций.
Близнецы. Если в трудовом коллективе Близнецов функции не были должным образом распределены между коллегами, то на этой неделе темпы работы могут существенно снизиться, вы рискуете не успеть сдать проекты в положенный срок. Между тем сейчас наступает удачное время для проведения финансовых операций, совершения сделок с недвижимостью.
Рак. Ракам на этой неделе не рекомендуется участвовать в творческих конкурсах, соревнованиях. Сейчас вы можете уступить конкурентам в способности находить эффективные решения в нестандартных ситуациях. Между тем это удачное время для укрепления деловых связей.
Лев. Львам рекомендуется сосредоточиться на текущих делах. Многое будет зависеть от вашего отношения к работе. Проекты, которые вызывают у вас интерес, вы сможете завершить довольно быстро. Однако не следует ставить перед собой слишком ранние дедлайны. Отнеситесь спокойно к тому, что некоторые дела завершить не удастся.
Дева. У Дев на этой неделе могут возникнуть сложности при установлении деловых контактов с интересующими вас людьми. Например, можно получить отказ на свое предложение провести деловую встречу. Некоторые люди, на сотрудничество с которыми вы возлагали большие надежды, могут проигнорировать вашу попытку пойти на контакт.
Весы. Многие Весы на этой неделе могут потратить много сил и времени на работу, однако оплата труда окажется меньше ожидаемой суммы. Лучше всего сейчас заниматься выполнением частных заказов, а также дополнительной подработкой. Это подходящее время для улучшения условий труда.
Скорпион. Скорпионам не рекомендуется на этой неделе начинать проекты по собственной инициативе. Это неподходящее время для старта новых дел: скорее всего, деловая ситуация не будет располагать к подобным инициативам. Между тем этот период удачен для планирования, учебы и консультационной деятельности.
Стрелец. У Стрельцов на этой неделе складываются благоприятные условия для продуктивной и планомерной работы. Отношения с вышестоящим начальством будут весьма доверительными. Доходы возрастут. Единственное, что может стать тормозящим фактором, - это ухудшение самочувствия, болезнь.
Козерог. Козерогам на этой неделе рекомендуется сосредоточиться на личностном развитии и углублении своих профессиональных познаний. Возможно, вы познакомитесь с человеком, который поделится с вами ценным практическим опытом. Стоит воздержаться от долгосрочного планирования и от работы в крупном коллективе.
Водолей. У Водолеев могут сложиться довольно напряженные отношения с начальством. В первой половине недели, скорее всего, возрастут требования со стороны руководства, будут поставлены жесткие дедлайны. В каких-то ситуациях будет оправдан финансовый риск.
Рыбы. Рыбы на этой неделе смогут преуспеть за счет выгодного сотрудничества с деловыми партнерами. Сейчас можно вести многосторонний переговорный процесс, подписывать договоры. Будьте осмотрительнее во время служебных командировок: не все вопросы удастся решить в установленные сроки.
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