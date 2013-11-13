www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 62.79 р. 100 JPY: 57.25 р.
EUR: 73.41 р. 10 CNY: 95.78 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Общество
Распечатать

Бизнес-гороскоп: Стрельцы будут болеть и богатеть

13 Ноября 2013, 18:05 | В России

Бизнес-гороскоп на неделю с 11 по 17 ноября

Овен. У Овнов на этой неделе возможна задержка с поступлением финансовых средств: например, зарплаты или ожидаемого денежного перевода. Также в это время возрастает риск получения травм при неосторожном обращении с техникой. Неделя подходит для обсуждения острых вопросов с начальством и коллегами.

Телец. Тельцам на этой неделе не рекомендуется проводить переговоры. Вы можете столкнуться с отсутствием взаимопонимания со стороны коллег или деловых партнеров, несогласием с вашей позицией. Удачно сложится учеба. Также это подходящее время для проведения рекламных акций.

Близнецы. Если в трудовом коллективе Близнецов функции не были должным образом распределены между коллегами, то на этой неделе темпы работы могут существенно снизиться, вы рискуете не успеть сдать проекты в положенный срок. Между тем сейчас наступает удачное время для проведения финансовых операций, совершения сделок с недвижимостью.

Рак. Ракам на этой неделе не рекомендуется участвовать в творческих конкурсах, соревнованиях. Сейчас вы можете уступить конкурентам в способности находить эффективные решения в нестандартных ситуациях. Между тем это удачное время для укрепления деловых связей.

Лев. Львам рекомендуется сосредоточиться на текущих делах. Многое будет зависеть от вашего отношения к работе. Проекты, которые вызывают у вас интерес, вы сможете завершить довольно быстро. Однако не следует ставить перед собой слишком ранние дедлайны. Отнеситесь спокойно к тому, что некоторые дела завершить не удастся.

Дева. У Дев на этой неделе могут возникнуть сложности при установлении деловых контактов с интересующими вас людьми. Например, можно получить отказ на свое предложение провести деловую встречу. Некоторые люди, на сотрудничество с которыми вы возлагали большие надежды, могут проигнорировать вашу попытку пойти на контакт.

Весы. Многие Весы на этой неделе могут потратить много сил и времени на работу, однако оплата труда окажется меньше ожидаемой суммы. Лучше всего сейчас заниматься выполнением частных заказов, а также дополнительной подработкой. Это подходящее время для улучшения условий труда.

Скорпион. Скорпионам не рекомендуется на этой неделе начинать проекты по собственной инициативе. Это неподходящее время для старта новых дел: скорее всего, деловая ситуация не будет располагать к подобным инициативам. Между тем этот период удачен для планирования, учебы и консультационной деятельности.

Стрелец. У Стрельцов на этой неделе складываются благоприятные условия для продуктивной и планомерной работы. Отношения с вышестоящим начальством будут весьма доверительными. Доходы возрастут. Единственное, что может стать тормозящим фактором, - это ухудшение самочувствия, болезнь.

Козерог. Козерогам на этой неделе рекомендуется сосредоточиться на личностном развитии и углублении своих профессиональных познаний. Возможно, вы познакомитесь с человеком, который поделится с вами ценным практическим опытом. Стоит воздержаться от долгосрочного планирования и от работы в крупном коллективе.

Водолей. У Водолеев могут сложиться довольно напряженные отношения с начальством. В первой половине недели, скорее всего, возрастут требования со стороны руководства, будут поставлены жесткие дедлайны. В каких-то ситуациях будет оправдан финансовый риск.

Рыбы. Рыбы на этой неделе смогут преуспеть за счет выгодного сотрудничества с деловыми партнерами. Сейчас можно вести многосторонний переговорный процесс, подписывать договоры. Будьте осмотрительнее во время служебных командировок: не все вопросы удастся решить в установленные сроки.

Goroskops.Com.

 

Автор:
Теги: гороскоп 



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru