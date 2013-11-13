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Лишь 37% россиян всегда используют свой ежегодный отпуск полностью

13 Ноября 2013, 15:58 | В России

Портал о путешествиях TripAdvisor опросил пользователей,  как часто им приходится работать во время отпуска

Судя по всему, у наших соотечественников наряду с законным правом на отдых появилась негласная обязанность всегда оставаться на связи для решения рабочих вопросов.

Выяснилось, что лишь 37% россиян всегда используют свой ежегодный отпуск полностью. А 22% опрошенных приходилось прерывать свой отпуск из-за проблем на работе. Как указали 69% участников опроса, их работодатели рассчитывают, что во время отпуска сотрудники будут оставаться на связи. Почти половина респондентов (48%) сообщили, что должны работать лишь в экстренном случае. Однако каждый пятый участник опроса (21%) отметил, что работодатель обязывает их уделять время работе при любых обстоятельствах.

Даже во время отпуска наши сограждане проверяют рабочую почту: 64% делают это ежедневно или почти каждый день, а 8% просматривают постоянно. 41% подробно изучают присланное и отвечают либо на самые важные, либо на все письма, которые требуют ответа.

Около трети опрошенных россиян (29%) иногда занимаются решением разных рабочих задач во время отпуска, например готовят презентации. Всего 10% не отвечают на рабочие звонки во время отпуска. В среднем 45% респондентов реагируют на звонки руководства, 47% - на звонки коллег.

Примерно 13% участников опроса признались, что работа во время отпуска являлась причиной ссор и разногласий с супругом. Причем 6% опрошенных россиян приходилось лгать своим близким по поводу решения рабочих вопросов во время отпуска.

Поэтому, несмотря на явную привычку работать в отпуске, 47% соотечественников уверены, что это мешает получить удовольствие от отдыха, сообщает RATA-news.

Спецвыпуск "ТУРИЗМ".

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

ZRPRESS.RU, Владивосток.

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Теги: туризм  отпуск 



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