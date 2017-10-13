Путину предложили заставить население работать

В списке мероприятий перечислены все меры, кроме повышения заработных плат

Минэкономразвития во главе с Максимом Орешкиным разработало для президента РФ Владимира Путина программу повышения производительности труда в российской экономике, страдающей от недостатка инвестиций, квалифицированный кадров и современного оборудования, сообщает деловая газета «Золотой Рог». С этим планом Путин, как ожидается, пойдет на выборы 2018 года.

Предыдущая попытка увеличить производительность труда, заложенная в программу Путина образца 2012 года, провалилась: президент ставил целью увеличить показатель в 1,5 раза к 2018 году, но на деле рост его к 2014 году замедлился с 3,5% до 0,7%, а в 2015-м он и вовсе начал падать - на 2,2%.

Новая программа будет включать два блока, сообщают "Ведомости". Первый - это улучшение условий для всего бизнеса. Для этого предлагается создать федеральный центр компетенций и сеть таких же центров в регионах, а также снизить административные барьеры для бизнеса.

Второй блок - это пилотные проекты выбранных государством компаний, под которые им будут выделяться деньги. Речь, в частности, идет об инвестиционных кредитах под льготную процентную ставку и оплате услуг различных консультантов.

Модернизацию предлагается поддержать также льготным лизингом и займами под 1% через Фонд развития промышленности (ФРП).

Стоимость программы, однако, будет более чем скромной - 30 млрд рублей. На все меры по всей России будет выделено лишь 30 млрд рублей за 4 года, то есть 7,5 млрд рублей в год.

Это в 253 раза меньше, чем государство ежегодно тратит на обеспечение аппарата чиновников и органов власти, и в 400 раз ниже суммы, которая выделяется на полицию, суды и систему ФСИН.

Износ основных фондов в России - оборудования, инфраструктуры, производственных мощностей - превысил 50%, без решения этой проблемы увеличить производительность труда практически нереально, говорит директор Центра конъюнктурных исследований ВШЭ Георгий Осnапкович.

Чтобы только остановить стремительное ветшание инфраструктуры нужны инвестиции в 4 триллиона рублей в год, говорила в ноябре глава Счетной палаты Татьяна Голикова.

По данным ЦСР, 25% всего используемого в промышленности оборудования было введено в строй больше 17 лет назад, а седьмая часть устарела безвозвратно и непригодна для производства конкурентоспособной продукции.

Все факторы, от которых зависит производительность, сейчас находятся на чрезвычайно низком уровне, перечисляет замдиректора Центра трудовых исследований ВШЭ Ростислав Капелюшников: структура экономики перекошена, не хватает капитала, технологии и управленческие практики устарели.

Но "предприятиям невыгодно инвестировать в повышение производительности труда, если в любой момент бизнес могут отнять", добавляет он: "В абсолютно недружественной среде, в которой существует бизнес, производительность будет расти теми же черепашьими темпами, что и ВВП сейчас".

От планов властей создается ощущение, что Путин наивно верит в госплановский подход: как-будто, если спущено поручение строить, например, цифровую экономику, все должны "взять в руки калькуляторы, как в Госплане или Госснабе, и выполнять", говорит экс зампред ЦБ РФ Сергей Алексашенко.

"Но это же не правительство делает, это делает частный бизнес. Либо появляется инициатива и начинают продавцы появляться, либо их правительство душит, или полиция душит, и они не проявляются", - говорит Алексашенко.