На всех сайтах появятся имена и адреса их владельцев

Владельцев сайтов обяжут указывать на них свое имя и контактную информацию. Такой пункт содержится в последней версии антипиратского законопроекта, который на днях внесло в Госдуму правительство России. Этот законопроект расширит действие уже действующего антипиратского закона с фильмов на все виды контента, кроме фотографий, сообщает ZRPRESS.RU со ссылкой на «Известия».

Согласно тексту предложенных правительством поправок в закон "Об информации, информационных технологиях и о защите информации", "владелец сайта в сети интернет обязан разместить на принадлежащем ему сайте информацию о своем наименовании, месте нахождения и адресе, адресе электронной почты". Указаний, это требование касается только российских доменных зон или только сайтов, размещенных на российских серверах, в тексте нет.

С августа прошлого года в России действует антипиратский закон в отношении видео. Администрации сайта, на котором правообладатель обнаружил нарушение своих прав на фильм, направляется требование закрыть доступ к соответствующим страницам. Если этого не сделано в положенные сроки, сайт с пиратским контентом блокируется через Роскомнадзор.

Новый антипиратский закон депутаты должны были принять еще летом, до начала каникул Госдумы. В итоге он прошел второе чтение, затем у было решено доработать ряд пунктов будущего нормативного акта, сообщает источник, близкий к правительству. В итоге теперь законопроект вернут во второе чтение.

Источник в госструктурах отметил, что принять закон планируют до конца года.

В секретариате первого вице-премьера Игоря ШУВАЛОВА “Известиям” подчеркнули, что хотели бы видеть "зубастый" антипиратский законопроект, который бы практически решал существующие проблемы.

- Этому способствовала бы блокировка сайта за неоднократное нарушение прав правообладателей - за рецидив, - отмечают в секретариате. - Значительный вклад в дело внесла бы практика досудебного разрешения споров правообладателей с сайтами. Это разгрузило бы судебную систему и наладило бы диалог провайдеров и правообладателей.

Источник в госструктурах отметил, что соответствующие поправки правительством были внесены в Госдуму. Чтобы избежать бюрократических согласований между заинтересованными ведомствами и ускорить процесс принятия закона, поправки внесли через депутата Станислава ГОВОРУХИНА. Помощник депутата эту информацию комментировать не стал.

В текущей версии законопроекта процедура досудебного регулирования не носит обязательного характера. Правообладатель или его представитель, обнаружив нарушение своих прав может написать владельцу сайта письмо с просьбой удалить незаконно размещенный контент. Удалить его будет необходимо в течение 24 часов. Если же нарушения закона в данном случае нет, то ничего удалять не нужно, но об этом необходимо уведомить обратившегося с запросом правообладателя.

Чтобы правообладателям было легче направлять свои претензии, на всех сайтах должны появиться данные об их владельцах. Кроме того, можно разместить на сайте электронную форму для направления заявлений.

Если владелец сайта не отреагирует на просьбу правообладателя, тот может обратиться Мосгорсуд, который будет решать споры по всем видам контента, кроме фотографий. Если Мосгорсуд встанет на сторону правообладателя, то отправит решение о блокировке сайта в Роскомнадзор. После внесения в черный список, ресурс блокируется операторами связи на всей территории страны.

Если же сайт неоднократно (т.е. два и более раза) неправомерно размещал объект авторских прав, правообладатель может потребовать в Мосгорсуде постоянного ограничения доступа к этому ресурсу. Законопроект не предусматривает амнистии для таких "рецидивистов". Согласно тексту поправок, “снятие ограничения доступа к этому сайту в сети интернет не допускается”. В законопроекте также отмечается, что сведения обо всех заблокированных навечно ресурсах размещаются на официальном сайте Роскомнадзора.

По мнению начальника юридического отдела Координационного центра национального домена сети интернет Сергея КОПЫЛОВА, требование о размещении на любом сайте данных владельца избыточно.

- Это излишняя детализация, - считает юрист. - Требование об идентификации владельца сайта еще с 2006 года соддержится в ст. 10 закона "Об информации, информационных технологиях и о защите информации". Кстати, ответственности за неисполнение данного требования пока не предусмотрено.

Действительно, согласно 10-й статье указанного закона, "информация, распространяемая без использования средств массовой информации, должна включать в себя достоверные сведения о ее обладателе или об ином лице, распространяющем информацию, в форме и в объеме, которые достаточны для идентификации такого лица". Как видно, нынешний закон не уточняет, где должны быть размещены данные о собственнике сайта (к примеру, такие сведения, как правило, есть у администратора доменной зоны) и в каком именно объеме.

Газета «Золотой Рог», ZRPRESS.RU, Владивосток.