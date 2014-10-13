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В России создадут "резервные армии"

13 Октября 2014, 10:01 | В России

Минобороны работает над проектом создания нескольких резервных армий, которые предполагается сформировать в нашей стране в ближайшем будущем. За приписку к определенной воинской части и регулярное участие в сборах они получат прибавку к зарплате от Минобороны.

— Личный состав этих армий, продолжая работать на разных должностях на своих предприятиях, будет периодически участвовать в военных сборах, а также ежемесячно получать определенные деньги за нахождение в этой резервной армии, — пояснил Франц Клинцевич, зампредседателя комитета по обороне Госдумы Клинцевич. — Эти люди будут готовы в любой момент прийти на соответствующий сборный пункт, получить оружие и принять участие в сформированном подразделении, которое заранее определено.

По информации "Известий", предполагается, что возможность появления резервных армий и принципы их формирования будут прописаны в новых поправках к закону «Об обороне». Кроме того, формы прохождения службы перечислены в законе «О воинской обязанности и военной службе».

Ожидается, что нововведение поднимет боеготовность российской армии.

— Это поможет армии и резервистам всегда находиться в высокой боевой готовности, — уверен военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Литовкин. — Самое главное, что, если начнутся военные действия, резервисты не станут пушечным мясом и будут способны выполнить боевые задачи, которые на них возлагаются.

По мнению эксперта, заключить контракт с Минобороны и записаться в резервные армии смогут военнослужащие, закончившие срочную или контрактную службу. За каждым таким человеком будет закреплено место в воинской части, и он будет совершенствовать свое боевое мастерство. Таким образом, эти люди будут лучше готовы к учениям, сборам и реальной войне.

— В армии очень важно не просто занимать место в боевом строю, но и уметь выполнять задачи, — считает Литовкин. — У нас есть офицеры запаса. Но люди, которые 3–4 года, а иногда 10 лет не призываются на сборы и не проходят дополнительную подготовку, теряют все навыки.

Формирования активного резерва существуют в ряде зарубежных стран. Так, в США функционирует национальная гвардия. Человек, отслуживший в армии, заключает с Пентагоном контракт о регулярном участии в военных сборах, а также раз в неделю посещает занятия по боевой подготовке.

Национальная гвардия может быть использована губернатором штата при чрезвычайных ситуациях в стране — в таких случаях они выполняют примерно те же функции, что и внутренние войска. Также по решению президента США служащие национальной гвардии могут быть использованы для поддержки армии за пределами США. Так, в конфликтах в Ираке и Афганистане, по подсчетам специалистов, участвовало более 300 тыс. национальных гвардейцев.

ZRPRESS.RU, Владивосток.

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Теги: армия  резерв 



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