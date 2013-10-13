Госдума исключает прописку из списка необходимых документов для получения госуслуг

11 октября Госдума в первом чтении приняла правительственный законопроект, предлагающий исключить прописку из перечня документов, которые вправе потребовать от граждан организации, предоставляющие муниципальные и государственные услуги.



"Законопроект направлен на совершенствование порядка осуществления регистрационного учета граждан России по месту пребывания и по месту жительства в пределах страны, а также на совершенствование порядка предоставления государственных и муниципальных услуг в части, касающейся исключения документов, подтверждающих регистрацию по месту жительства или по месту пребывания, из перечня документов, которые вправе потребовать от заявителя органы, предоставляющие государственные услуги, и органы, предоставляющие муниципальные услуги", - говорится в пояснительной записке к законопроекту.



Также документ предлагает наделить Федеральную миграционную службу полномочием вести базовый государственный информационный ресурс регистрационного учета граждан России по месту пребывания и по месту жительства в пределах страны, пишет РИА "Новости".





