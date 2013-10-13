Миллионы россиян не платят за квартиру

Долги россиян за услуги ЖКХ за год увеличились на 27,2 процента - почти до 153 млрд рублей.



Специалисты указывают на то, что за 2012 год инфляция составила 6,6 процента, по этой причине реальные доходы населения выросли всего на 4 процента. Тарифы ЖКХ за 2012 год в свою очередь поднялись на 9,4 процента, а с 1 июля 2013 года они увеличились на 12 процентов.



По имеющейся информации, на сегодняшний день лидером по объему задолженности за услуги ЖКХ является Центральный федеральный округ - 34,5 млрд рублей. Кроме того, в числе лидеров по объему задолженности перед поставщиками коммунальных услуг присутствуют также Приволжский и Уральский округа. По словам экспертов, коллекторам удается взыскать 90 процентов коммунальных долгов. Столь высокий показатель эффективности взыскания объясняется в первую очередь тем, что неплательщикам трудно скрываться от коллекторов, поскольку места их проживания известны. Также долги за предоставленные жилищно-коммунальные услуги практические невозможно оспорить или списать.



По оценкам старшего аналитика Национального рейтингового агентства Максима Васина, коммунальная задолженность населения в дальнейшем будет увеличиваться – это вызвано ростом стоимости услуг ЖКХ. Схожую оценку дает и первый заместитель председателя думского комитета по жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству Елена Николаева. Она полагает, что стремительный рост задолженности граждан связан с существенным ростом размера коммунальных платежей, которые становятся довольно серьезной нагрузкой на потребителя, пишет Gudok.ru.



По данным Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), тему ЖКХ россияне назвали главной проблемой страны еще в прошлом году. Так, если в июле 2012 года 53 процента респондентов ставили сферу ЖКХ на первое место в рейтинге проблем страны, то к декабрю таких граждан было уже 58 процентов. В новом году для россиян старые проблемы не ушли: в январе наиболее злободневным и острым вопросом в масштабе страны они признали ситуацию в сфере ЖКХ (55 процентов). В конце февраля этот показатель вырос до 60 процентов. Согласно последним данным апрельского опроса, эта тема беспокоит уже 64 процента россиян. «Факт состоит в том, что на протяжении последнего года не было ни одного месяца, когда проблемой № 1 была бы другая проблема, нежели ситуация в сфере ЖКХ», - пояснил гендиректор ВЦИОМа Валерий Федоров.



