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Миллионы россиян не платят за квартиру

13 Октября 2013, 14:45 | В России

Долги россиян за услуги ЖКХ за год увеличились на 27,2 процента - почти до 153 млрд рублей.

Специалисты указывают на то, что за 2012 год инфляция составила 6,6 процента, по этой причине реальные доходы населения выросли всего на 4 процента. Тарифы ЖКХ за 2012 год в свою очередь поднялись на 9,4 процента, а с 1 июля 2013 года они увеличились на 12 процентов.

По имеющейся информации, на сегодняшний день лидером по объему задолженности за услуги ЖКХ является Центральный федеральный округ - 34,5 млрд рублей. Кроме того, в числе лидеров по объему задолженности перед поставщиками коммунальных услуг присутствуют также Приволжский и Уральский округа. По словам экспертов, коллекторам удается взыскать 90 процентов коммунальных долгов. Столь высокий показатель эффективности взыскания объясняется в первую очередь тем, что неплательщикам трудно скрываться от коллекторов, поскольку места их проживания известны. Также долги за предоставленные жилищно-коммунальные услуги практические невозможно оспорить или списать.

По оценкам старшего аналитика Национального рейтингового агентства Максима Васина, коммунальная задолженность населения в дальнейшем будет увеличиваться – это вызвано ростом стоимости услуг ЖКХ. Схожую оценку дает и первый заместитель председателя думского комитета по жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству Елена Николаева. Она полагает, что стремительный рост задолженности граждан связан с существенным ростом размера коммунальных платежей, которые становятся довольно серьезной нагрузкой на потребителя, пишет Gudok.ru.

По данным Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), тему ЖКХ россияне назвали главной проблемой страны еще в прошлом году. Так, если в июле 2012 года 53 процента респондентов ставили сферу ЖКХ на первое место в рейтинге проблем страны, то к декабрю таких граждан было уже 58 процентов. В новом году для россиян старые проблемы не ушли: в январе наиболее злободневным и острым вопросом в масштабе страны они признали ситуацию в сфере ЖКХ (55 процентов). В конце февраля этот показатель вырос до 60 процентов. Согласно последним данным апрельского опроса, эта тема беспокоит уже 64 процента россиян. «Факт состоит в том, что на протяжении последнего года не было ни одного месяца, когда проблемой № 1 была бы другая проблема, нежели ситуация в сфере ЖКХ», - пояснил гендиректор ВЦИОМа Валерий Федоров.

 

Автор: Gudok.ru
Теги: долги  жкх 



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Комментарии

  • Псевдоним16:46, 13.10.2013#

    Каждый день новые квитанции, раньше была одна и в ней все было, а теперь новые ТСЖ новые управляйки каждый день! Кому мы платим и за что непонятно.

  • Псевдоним18:02, 13.10.2013#

    И что? Это повод чтобы не платить? И не сочиняйте, что каждый день новые ТСЖ и УК.

  • Псевдоним12:36, 20.10.2013#

    Я регулярно оплачиваю все квитанции в начале месяца, каждый раз получая новые я наблюдаю появление мифических долгов и пень, что это, если не мошенничество?!

  • babai18:07, 13.10.2013#

    В городе, где самое дорогое жилье в мире - Гонконг, комуналка, если взять за эталон станданртную двушку в 60кв. м. меньше чем в России, думаю продолжать рассуждения дальше не стоит. . . .

  • Посевдо11:23, 14.10.2013#

    А ты растяни Гоноконг до размеров России, посмотрим, какими тарифы станут. Сразу же оговоримся - материковый Китай не пример по множеству причин.

  • Справедливый10:42, 14.10.2013#

    Меня само слово ЖКХ уже бесить начинает. Я хоть и плачу всё вовремя, но до сих пор не могу понять, почему такие огромные деньги уходят за собственную квартиру???

  • батхерт10:45, 14.10.2013#

    вы будете платить много, пока будете оставаться рабами! проблема только в этом!

  • Псевдоним11:20, 14.10.2013#

    Ну, Обещалкин то "за нас" . . . . Заголовки:2001Путин предостерег от того, чтобы проведение реформы ЖКХ проводилось за счет ухудшения условий жизни населения. 2002Путин: только такой подход поможет снять опасения наших граждан, что вся реформа ЖКХ сведется к голому повышению тарифов2003Путин: "Проблему ЖКХ нельзя решить "поднятием административных тарифов"2005Путин потребовал прекратить "вакханалию" с услугами ЖКХ2006Путин недоволен ростом тарифов на ЖКХ2007Путин призвал прекратить неоправданный рост тарифов ЖКХ2008Путин: Темпы роста тарифов ЖКХ могут быть снижены2009Путин: Спекулятивное завышение тарифов ЖКХ недопустимо2010Путин: Тарифы ЖКХ не должны повышаться более чем на 25 процентов2011 (январь)Путин требует жестко наказывать чиновников за рост тарифов ЖКХ2011 (май)ЖКХ нельзя реформировать за счет населения, заявил Путин2011 (ноябрь)Путин: Никто не должен завышать цены в ЖКХ

  • Приморец11:21, 14.10.2013#

    Из предвыборной программы кандидата в президенты Путина 2012 года:Мы наведём порядок в жилищно-коммунальном хозяйстве. Повсеместно перейдём к установлению социальной нормы потребления коммунальных ресурсов, что позволит сделать их оплату более справедливой. Региональные и местные органы власти должны организовать на территории региона, муниципалитета снабжение людей качественными коммунальными услугами и нести реальную ответственность за исполнение этой работы. . . . Главное – тарифы будут зависеть от качества и надёжности предоставления услуг.

  • Елена 14:59, 14.10.2013#

    Так и навели! Переложили на граждан по рыночной, разумеется, не по гос. цене:-всю ответственность за 90% изношенный с совковых времен жилой фонд;- 4 вида коммунальных платежей;- капитальный ремонт кровли;- услуги паспортиста, хотя институт регистрации нужен только самому государству, а никак не гражданам, которых и так учли в ста всевозможных фондах и инспекциях;-создали еще один фонд ЖКХ, по сбору средств и надсмотру за остальными ЖКХ;и много чего другого. . .

  • Псевдоним13:28, 20.10.2013#

    Не можете платить покупайте домик в деревне и занимайьесь сельским хозяйством. Ну или в китай на пенсию.

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