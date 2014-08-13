Потерпевшим приморцам заплатят за волокиту

Расплата за судебную и следственную волокиту станет неотвратимой. Компенсацию от государства за неоправданно долгое следствие и затянувшийся суд получат даже потерпевшие по нераскрытым делам. Даже в тех случаях, когда преступник так и не найден и расследование приостановлено.

Такие возможности открывает новый федеральный закон. Фактически это поправки в действующий уже четвертый год закон, внесший изменений в Уголовно-процессуальный кодекс, пишет «РГ». Именно он ввел в юридическую практику понятие "рассмотрение дела в разумный срок". А если срок неразумный и налицо типичное затягивание дела, то государство оплатит компенсации пострадавшему за судебную и следственную волокиту.

Это только в детективах злодея непременно поймают, обязательно осудят и справедливость восторжествует. Но реальная жизнь от телесериалов отличается тем, что преступника могут не поймать, а если и изловят, то суд над ним нередко тянется годами. Чтобы эта горькая реальность не стала обыденностью, законодатели сначала приняли закон, по которому осудить пойманного злодея или оправдать невиновного надо в разумный срок. А теперь поправили этот закон ради тех, кому вообще не повезло - потерпевшим по делам, которые могут вообще никогда не дойти до суда. А такое бывает, если сыщики не нашли подозреваемого, а следствие не нашло, кого обвинить.

Цифры и проценты раскрываемости преступлений - непременный атрибут речи любого руководителя правоохранительных органов, начиная с мелкого начальника отдела полиции из глубинки и кончая серьезными начальниками в больших погонах. Но известно, что стопроцентной раскрываемости преступлений не бывает в принципе. У всех нераскрытых дел есть самая страдающая сторона - это потерпевшие. Жертвы преступника или, если человек погиб - его родные. Им до сих пор ничего не светило.

Пойманный злоумышленник - это гарантия выплат ущерба. Если его не нашли, то жертве ничего не полагалось. С первого января 2015 года, когда публикуемый сегодня закон вступит в силу, ситуация изменится. Этот закон был разработан во исполнение постановления Конституционного суда РФ от 25 июня 2013 года. КС тогда признал неконституционным отказ в компенсации за нарушение права на уголовное судопроизводство в разумный срок, если по делу не установлены подозреваемый или обвиняемый. И это причина затягивания суда.

Новым законом устанавливается право потерпевшего гражданина подать в суд заявление. И попросить компенсацию за нарушение его права на судопроизводство в разумный срок. Причем это может быть сделано до окончания расследования по уголовному делу. Точнее в течение полугода со дня, когда следователь написал постановление о приостановлении следствия по той причине, что неизвестен подозреваемый или обвиняемый.

По закону для требования компенсации необходимо, чтобы продолжительность досудебного производства по уголовному делу составляла не менее четырех лет.

Компенсацию от государства за долгое следствие и суд получат даже потерпевшие по нераскрытым делам

Закон о судебной волоките, который теперь фактически расширили, был долгожданным и выстраданным. Его приняли весной 2010 года. Он ввел в Уголовно-процессуальный кодекс РФ новую статью 6.1 "Разумный срок уголовного судопроизводства". Придумали ее для борьбы с затягиванием следствия и суда. Одним из поводов стало большое количество решений Европейского суда в связи с волокитой российских следователей и судов. И дело тут не столько в деньгах, которые за волокиту какого-нибудь районного суда должна платить казна страны. Огромные выплаты, присуждаемые гражданам России решениями Европейского суда, наносят серьезный ущерб не только бюджету, но и авторитету страны.

В статье 6.1 Уголовно-процессуального кодекса записано, что уголовное судопроизводство должно пройти в разумный срок, к которому относятся сроки для досудебного и судебного производства по делу. Они же включают в себя период с момента начала уголовного преследования до момента его прекращения или вынесения обвинительного приговора.

Для определения, что же такое разумный срок, законодатель определил список обстоятельств. Это сложность дела, то есть большое количество обвиняемых и эпизодов. Кроме того, поведение участников суда. Не секрет, что многие из них стараются затянуть знакомство с делом, чтобы вышли сроки следствия. Поэтому часто суд сам ограничивает таких обвиняемых. Учитывается и эффективность действий суда, прокурора, руководителя следствия, самого следователя. Ну и наконец, общая продолжительность уголовного судопроизводства.

Главное, что сказано в этой статье 6.1 УПК, - никакие объективные трудности и обстоятельства в организации работы правоохранительных органов и суда не могут быть приняты во внимание в качестве обоснований для превышения разумных сроков.

Газета "Золотой Рог", Владивосток. , ZRPRESS.RU, Владивосток.