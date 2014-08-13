Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Потерпевшим приморцам заплатят за волокиту
Расплата за судебную и следственную волокиту станет неотвратимой. Компенсацию от государства за неоправданно долгое следствие и затянувшийся суд получат даже потерпевшие по нераскрытым делам. Даже в тех случаях, когда преступник так и не найден и расследование приостановлено.
Такие возможности открывает новый федеральный закон. Фактически это поправки в действующий уже четвертый год закон, внесший изменений в Уголовно-процессуальный кодекс, пишет «РГ». Именно он ввел в юридическую практику понятие "рассмотрение дела в разумный срок". А если срок неразумный и налицо типичное затягивание дела, то государство оплатит компенсации пострадавшему за судебную и следственную волокиту.
Это только в детективах злодея непременно поймают, обязательно осудят и справедливость восторжествует. Но реальная жизнь от телесериалов отличается тем, что преступника могут не поймать, а если и изловят, то суд над ним нередко тянется годами. Чтобы эта горькая реальность не стала обыденностью, законодатели сначала приняли закон, по которому осудить пойманного злодея или оправдать невиновного надо в разумный срок. А теперь поправили этот закон ради тех, кому вообще не повезло - потерпевшим по делам, которые могут вообще никогда не дойти до суда. А такое бывает, если сыщики не нашли подозреваемого, а следствие не нашло, кого обвинить.
Цифры и проценты раскрываемости преступлений - непременный атрибут речи любого руководителя правоохранительных органов, начиная с мелкого начальника отдела полиции из глубинки и кончая серьезными начальниками в больших погонах. Но известно, что стопроцентной раскрываемости преступлений не бывает в принципе. У всех нераскрытых дел есть самая страдающая сторона - это потерпевшие. Жертвы преступника или, если человек погиб - его родные. Им до сих пор ничего не светило.
Пойманный злоумышленник - это гарантия выплат ущерба. Если его не нашли, то жертве ничего не полагалось. С первого января 2015 года, когда публикуемый сегодня закон вступит в силу, ситуация изменится. Этот закон был разработан во исполнение постановления Конституционного суда РФ от 25 июня 2013 года. КС тогда признал неконституционным отказ в компенсации за нарушение права на уголовное судопроизводство в разумный срок, если по делу не установлены подозреваемый или обвиняемый. И это причина затягивания суда.
Новым законом устанавливается право потерпевшего гражданина подать в суд заявление. И попросить компенсацию за нарушение его права на судопроизводство в разумный срок. Причем это может быть сделано до окончания расследования по уголовному делу. Точнее в течение полугода со дня, когда следователь написал постановление о приостановлении следствия по той причине, что неизвестен подозреваемый или обвиняемый.
По закону для требования компенсации необходимо, чтобы продолжительность досудебного производства по уголовному делу составляла не менее четырех лет.
Компенсацию от государства за долгое следствие и суд получат даже потерпевшие по нераскрытым делам
Закон о судебной волоките, который теперь фактически расширили, был долгожданным и выстраданным. Его приняли весной 2010 года. Он ввел в Уголовно-процессуальный кодекс РФ новую статью 6.1 "Разумный срок уголовного судопроизводства". Придумали ее для борьбы с затягиванием следствия и суда. Одним из поводов стало большое количество решений Европейского суда в связи с волокитой российских следователей и судов. И дело тут не столько в деньгах, которые за волокиту какого-нибудь районного суда должна платить казна страны. Огромные выплаты, присуждаемые гражданам России решениями Европейского суда, наносят серьезный ущерб не только бюджету, но и авторитету страны.
В статье 6.1 Уголовно-процессуального кодекса записано, что уголовное судопроизводство должно пройти в разумный срок, к которому относятся сроки для досудебного и судебного производства по делу. Они же включают в себя период с момента начала уголовного преследования до момента его прекращения или вынесения обвинительного приговора.
Для определения, что же такое разумный срок, законодатель определил список обстоятельств. Это сложность дела, то есть большое количество обвиняемых и эпизодов. Кроме того, поведение участников суда. Не секрет, что многие из них стараются затянуть знакомство с делом, чтобы вышли сроки следствия. Поэтому часто суд сам ограничивает таких обвиняемых. Учитывается и эффективность действий суда, прокурора, руководителя следствия, самого следователя. Ну и наконец, общая продолжительность уголовного судопроизводства.
Главное, что сказано в этой статье 6.1 УПК, - никакие объективные трудности и обстоятельства в организации работы правоохранительных органов и суда не могут быть приняты во внимание в качестве обоснований для превышения разумных сроков.
Газета "Золотой Рог", Владивосток. , ZRPRESS.RU, Владивосток.
Новости тематики
- Суд разъяснил, как решать споры, если вашу квартиру залили
- Бизнес-гороскоп: Близнецы смогут позволить себе тратить за двоих
- Бизнес-гороскоп: Тельцам лучше пастись в надежном стаде
- Путин готов вмешаться и смягчить пенсионную реформу
- Как взять всё и поделить
- Tele2 приготовила "Гол" для футбольных болельщиков
- Они поверили, что пенсионная реформа их не коснется, и крупно прогадали
- "Единая Россия" категорически отказалась поддержать референдум по пенсионной реформе
- Призывникам уменьшат срок службы
- Бизнес-гороскоп: Стрельцам советуют быть точнее
Новости раздела
- Суд разъяснил, как решать споры, если вашу квартиру залили
- Завещанному не верить
- В оплате услуг ЖКХ готовят революцию
- Абоненты Tele2 поддержали российскую сборную в соцсетях
- Бизнес-гороскоп: Близнецы смогут позволить себе тратить за двоих
- Большинство учителей в опросе признались в этом
- Бизнес-гороскоп: Тельцам лучше пастись в надежном стаде
- Если бы удалось решить эту проблему, то повышения пенсионного возраста не потребовалось
- Номер мобильного телефона заменит паспорт
- Никакого реального повышения пенсий в 2019 году не будет
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Московские врачи оказались неспособны помочь брату экс-мэра Владивостока
- В оплате услуг ЖКХ готовят революцию
- Приморские депутаты поддержали резкое повышение пенсионного возраста
- В России запретят эксплуатацию старых автомобилей
- Суд разъяснил, как решать споры, если вашу квартиру залили
- Во Владивостоке будут выпускать аккумуляторные батареи для электрокаров
- Китайцы затеяли в Приморье мегапроект
- Рубль упадет и очень сильно
- Остров Русский может попасть под международные санкции
- Первого резидента приморского ТОРа выставили оттуда по решению суда