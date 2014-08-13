Блогерам придется указывать возрастные ограничения для их информации

В России, похоже, взят курс на практически полное исживание блогеров как классаю. Так, Роскомнадзор вместе с минкомсвязью осенью уточнит требования к блогерам. Тогда уже пройдет месяц с начала ведения реестра популярных авторов соцсетей. И будет понятно, что нужно подкорректировать. Их могут попросить ставить, как и СМИ, возрастную маркировку своих блогов, рассказал "РГ" министр связи и массовых коммуникаций Николай НИКИФОРОВ.

"С 1 августа вступил в силу так называемый закон о блогерах, как его окрестили в прессе", - напомнил он в беседе с корреспондентом "РГ". И сообщил, что сам добровольно внес два своих блога в Реестр. Один в "Инстаграмме", а другой в "Твиттере". Министр посчитал, что они относятся к категории общественно-политических блогов, поскольку ему часто приходится комментировать те или иные профессиональные события.

"Работы у Роскомнадзора все больше и больше. И это понятно. Роль Интернета растет, поэтому и обязанностей у надзорных служб прибавляется, - подчеркнул министр. - А на Роскомнадзор сейчас возлагается много новых задач. Практически каждые полгода законодатели прибавляют ему работы. Если вспомним, расширение полномочий началось с реестра сайтов, содержащих потенциально опасную информацию для наших детей. А теперь объем задач увеличен".

И это не только Интернет. На контроле главы Роскомнадзора Александра ЖАРОВА еще и радиочастотная служба. "Хозяйство большое, и им управлять непросто", - замечает Никифоров.

И уточнил: "Мы стараемся помочь службе увеличением штатной численности в связи с расширением функций. А пока они справляются с поставленными задачами теми силами, что есть".

Интересно, что сам глава Роскомнадзора не претендует на звание блогера трехтысячника. И его высказываний в соцсетях не найти. Хотя он знает, чем дышит онлайн-пространство. Какие новости обсуждает, что пишет глава минкомсвязи. И прекрасно осведомлен, что многие блогеры живут за счет того, что подрабатывают на рекламе.

Теперь у них появилось право легализовать "свой маленький бизнес", но и обязанность - отчитаться о доходах перед налоговой службой, заполнив декларацию. По мнению Жарова, для того чтобы это сделать, все нормативные акты и законы уже существуют.

Получается, теперь дело за блогерами - проявить свою сознательность. Понятно, это касается и блогов о рукоделии или кулинарии, где, презентуя свои рецепты, кто-то невзначай рекламирует продукты. Правда, за неуплату налогов блог не закроют, а вот риск того, что налоговый инспектор заинтересуется им, теперь есть. Впрочем, популярные "писатели" в Интернете могут выражать свою точку зрения и не зарабатывая на этом. Однако от провокационных заметок, которые привлекают внимание, но не соответствуют действительности, им придется отказаться. В противном случае они могут лишиться своей аудитории надолго. И здесь уже решение за судом или прокуратурой. Вот такое беспокойное хозяйство у Роскомнадзора в Сети.

Говоря о блокировке вредного для детей контента, Жаров очень часто упоминает, что он тоже отец. У него шестеро детей. Так что для него чистота Интернета - это не просто служебные обязанности, но и личное дело. Сейчас уже вовсю работает Закон о досудебной блокировке сайтов за размещение детского порно, пропаганды суицида и наркотиков. И он никак не связан с цензурой, это многие уже поняли. Хотя было много споров по применению этого закона, также как и при разработке по заказу Роскомнадзора пулом ученых концепции информационной безопасности детей.

Впервые в России были определены четкие критерии информации, имеющей значительную историческую, художественную или иную культурную ценность, сегментирована информация по возрастному критерию. Чтобы родители знали, какая информация, по мнению специалистов, может быть правильно воспринята их детьми, а какая опасна для их психологического развития. Концепция, да и все наши меры по защите детей касаются в первую очередь родителей. Это дело взрослых разрешать или запрещать своему ребенку заходить на определенные сайты, смотреть те или иные фильмы, говорил Жаров.

Ему как отцу и главе службы не все равно, на какие ресурсы заходят дети. И для того чтобы обезопасить не только своих, но и других ребят, по его мнению, надо повышать медиаграмотность. В интернет-среде очень важно знать, куда ходить детям не стоит. Когда в СМИ после публикации концепции возникли высказывания, что теперь детям запретят смотреть на голого Аполлона в музее, глава Роскомнадзора был очень удивлен такими выводами. И предпринял все, чтобы и пользователи, и блогеры правильно поняли поставленную перед интернет-сообществом задачу.

Газета «Золотой Рог», ZRPRESS.RU, Владивосток.