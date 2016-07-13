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От маткапитала можно отщипнуть кусочек
Как сообщили деловой газете "Золотой Рог" в ОПФР по Приморскому краю, с июля 2016 года приморские семьи, владельцы материнского капитала, имеют возможность получить 25 тыс. руб. в качестве единовременной выплаты.
В прошлом, 2015 году, таким правом воспользовались 38 тыс. семей, получив по 20 тыс. руб. Некоторые из приморских мамочек забрали средства, оставшиеся на счете после погашения ипотечного кредита.
В течение двух месяцев с подачи заявления ПФР перечисляет положенную сумму на расчетный счет мамы. Сегодня планируется, что мамочка, только пришедшая подавать заявление на получение сертификата, может сразу написать и заявление о выдаче ей 25 тыс. руб. Она получит наличные средства одновременно с сертификатом через месяц.
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