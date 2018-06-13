Призывникам уменьшат срок службы

Новое положение могут одобрить уже в июле

Минобороны планирует внести изменения в закон «О воинской обязанности и военной службе» и в положение о призыве, которые могут одобрить в июле, сообщает деловая газета «Золотой Рог».

Нововведения затронут повторное прохождение медкомиссии и правила отсчёта срока службы, сообщают «Известия». Призывников собираются делить на две категории. К первой относятся призывники в запасе без воинских званий, ко второй - не числящиеся в запасе с воинскими званиями. Кроме того, во вторую категорию входят мужчины от 18 до 27 лет, признанные ограниченно годными и зачисленные в запас в звании «рядовой». Они смогут добровольно пройти повторное медосвидетельствование, а затем их причислят к первой категории.

Отсчет службы для призывников первой категории начнется со дня присвоения звания, для других - со дня приказа о направлении в войсковую часть. Сейчас несколько дней пребывания на сборном пункте не считаются за службу.