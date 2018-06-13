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Призывникам уменьшат срок службы
Новое положение могут одобрить уже в июле
Минобороны планирует внести изменения в закон «О воинской обязанности и военной службе» и в положение о призыве, которые могут одобрить в июле, сообщает деловая газета «Золотой Рог».
Нововведения затронут повторное прохождение медкомиссии и правила отсчёта срока службы, сообщают «Известия». Призывников собираются делить на две категории. К первой относятся призывники в запасе без воинских званий, ко второй - не числящиеся в запасе с воинскими званиями. Кроме того, во вторую категорию входят мужчины от 18 до 27 лет, признанные ограниченно годными и зачисленные в запас в звании «рядовой». Они смогут добровольно пройти повторное медосвидетельствование, а затем их причислят к первой категории.
Отсчет службы для призывников первой категории начнется со дня присвоения звания, для других - со дня приказа о направлении в войсковую часть. Сейчас несколько дней пребывания на сборном пункте не считаются за службу.
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