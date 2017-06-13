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Материнский капитал – за месяц и десять дней
Сокращены сроки предоставления средств материнского (семейного) капитала, сообщает Деловая газета «Золотой Рог».
Отделение Пенсионного фонда РФ по Приморскому краю информирует о сокращении сроков выплаты средств материнского (семейного) капитала. Если ранее на рассмотрение заявления о распоряжении средствами материнского капитала закон отводил один месяц и еще месяц на перечисление средств, то теперь в соответствии с Постановлением Правительства РФ срок перечисления средств сокращен с одного месяца до десяти рабочих дней. Таким образом, получение средств материнского капитала теперь не будет превышать одного месяца и десяти рабочих дней с даты подачи заявления на распоряжение сертификатом.
Также внесены изменения в перечень документов для распоряжения материнским капиталом. Теперь, если семья приняла решение направить его средства на улучшение жилищных условий, в качестве документа, который подтверждает право собственности на жилое помещение или земельный участок, органы ПФР принимают копию выписки из Единого государственного реестра прав (ЕГРП), а не свидетельство о государственной регистрации права собственности, как это было раньше. Это нововведение связано с изменениями в федеральном законодательстве, по которым государственная регистрация возникновения и перехода прав на недвижимое имущество удостоверяется не свидетельством о государственной регистрации права собственности, а выпиской из ЕГРП.
Выдача свидетельств о государственной регистрации прав прекращена. Напомним, средствами материнского капитала можно распорядиться по четырем направлениям: улучшение жилищных условий, оплата образовательных услуг для детей, формирование будущей пенсии мамы и оплата товаров и услуг для социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов.
Размер материнского капитала в 2017 году составляет 453 026 рублей. Для получения права на материнский капитал необходимо, чтобы ребенок, который дает право на сертификат, родился или был усыновлен до 31 декабря 2018 года. При этом, как и раньше, само получение сертификата и распоряжение его средствами временем не ограничены.
Как уточняет руководитель пресс-службы Отделения ПФР по Приморскому краю Лидия СМЫЧЕНКО, с 2007 г. государственные сертификаты на материнский (семейный) капитал получили более 103 тыс. приморских семей, из них почти половина (48%) уже распорядились средствами М(С)К. при этом направили денежные средства на улучшение жилищных условий - 40 тыс. семей. Более подробную информацию можно получить по телефону горячей линии в краевом Отделении ПФР - 423 24 98 600 или на сайте ПФР.
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