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ПФР - в Telegram
Пенсионный фонд России открыл свой блог в мессенджере Telegram для смартфонов и других устройств, сообщает Деловая газета «Золотой Рог».
Основное направление работы ПФР в Telegram - публикация информационных материалов, фотографий, инфографики по актуальным вопросам, находящимся в компетенции ПФР. Зарегистрироваться в Telegram можно здесь: https://t.me//pensionfondrf Кстати, ПФР и его региональные отделения, в том числе и Отделение ПФР по Приморскому краю, не первый год взаимодействуют со своими подписчиками в социальных сетях, выполняя теми самым функцию SMM-менеджера. На некоторых ресурсах есть возможность обращаться к специалистам ПФР и получать разъяснения по интересующим вопросам. За прошедший год на страницах официальных интернет-сообществ ПФР разместил более 20 тысяч информационных материалов и ответов на вопросы граждан.
В Приморском крае сегодня самой активной сетью для консультирования граждан по пенсионным вопросам стал сайт «Одноклассники». Полезную информацию граждане могут найти и на официальном сайте Пенсионного фонда (www.pfrf.ru), средняя посещаемость которого составляет более 70 тысяч посетителей в сутки. Для удобства пользователей информация на сайте размещена в максимально структурированном виде. В рамках «Личного кабинета» работают новые электронные сервисы ПФР. На сайте реализован метод представления посетителю информации, соответствующей его географическому нахождению. Местоположение пользователя определяется автоматически, но при необходимости может выбираться пользователем вручную. Наиболее актуальные для пользователей ситуации представлены в виде пошаговых рекомендаций в разделе «Жизненные ситуации». Весной 2017 года в дополнение к Личному кабинету на сайте ПФР Пенсионный фонд запустил мобильное приложение, которое позволяет оперативно получать информацию о состоянии своего индивидуального лицевого счета в ПФР, проверять перечисленные работодателем страховые взносы, записываться на прием и заказывать нужные документы.
Как поясняет руководитель пресс-службы Отделения ПФР по Приморскому краю Лидия СМЫЧЕНКО, бесплатное приложение доступно для платформ iOS и Android, версия 4.2 и более поздняя. Его можно установить с помощью сервиса на мобильном устройстве «Play Маркет». Для входа в приложение необходимо ввести четырёхзначный пин-код и пройти авторизацию с помощью подтверждённой учётной записи на портале госуслуг. Подтвердить упрощённую или стандартную учётную запись можно в офисах Почты России, Ростелекома или клиентских службах Пенсионного фонда. В дальнейшем вход осуществляется через этот пин-код.
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