Военнообязанных, пребывающих в запасе, призовут на двухмесячные сборы

Россиян, пребывающих в запасе, начнут призывать на военные сборы, сообщает деловая газета «Золотой Рог».

Указ о призыве "запасников" на двухмесячные сборы в 2016 году подписал президент России Владимир Путин. Документ был опубликован на официальном портале правовой информации.

При этом военные сборы будут проводиться в сроки по согласованию с региональными органами исполнительной власти. Исключение составят проверочные сборы, сроки их проведения определит Минобороны.

Указ вступил в силу 11 июня.