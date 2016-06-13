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Военнообязанных, пребывающих в запасе, призовут на двухмесячные сборы

13 Июня 2016, 15:57 | В России

Россиян, пребывающих в запасе, начнут призывать на военные сборы, сообщает деловая газета «Золотой Рог».

Указ о призыве "запасников" на двухмесячные сборы в 2016 году подписал президент России Владимир Путин. Документ был опубликован на официальном портале правовой информации.

При этом военные сборы будут проводиться в сроки по согласованию с региональными органами исполнительной власти. Исключение составят проверочные сборы, сроки их проведения определит Минобороны.

Указ вступил в силу 11 июня.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

Автор:
Теги: сборы  президент  запасники  партизан  Путин  армия 



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Комментарии

  • бабай23:04, 13.06.2016#

    особого желания нету, есть контрактники , вот пусть и служаат

  • Dmitry23:16, 13.06.2016#

    Вообще охренел притырок ?

  • 91123:35, 13.06.2016#

    Что за бред, куча контрактников и тех кто не призывался служить. Почему мой муж должен идти на эту переподготовку имея маленького ребенка, один кормилиц, как жить вообще. Наше государство из нас деньги на садик, школу, университет, поликлиники, больницы и т. д. берет, и еще хочет лишить заработка единственного. Кто будет ждать моего мужа на работе 2 месяца???!!! Считаю полным бредом. . . Наше государство не сделало ни чего, что бы идти на эту переподготовку.

  • Мендель-Сечин-Шувалов23:59, 13.06.2016#

    Ну не наших же детей из Лондона призывать, нужно более дешевое пушечное мясо, вы служите, а мы подождем.

  • Справедливый00:09, 14.06.2016#

    Поддерживаю. Сам единственный кормилец в семье

  • 91100:46, 14.06.2016#

    Какая разница за кого ты голосовал. . . Там все давно решено. . . . . И вот еще, что. . . . Если ни Путин, то кто??? Жириновский? Так, вы бы уже давно были на границе , а не здесь в интернете. . . . .

  • Ох Рана10:58, 16.06.2016#

    Я

  • Псевдоним00:24, 14.06.2016#

    Да пошел ты на. . . .

  • Псевдоним00:26, 14.06.2016#

    Я отдал свои 2 года, хватит. Вызывайте своий сосуной с Лонданов, Тимотей и всякую педа. . . отправляйте. А мы скоро с вилами на вас пойдем.

  • Злыдень17:46, 14.06.2016#

    "А мы скоро с вилами на вас пойдем. " - то-то и оно. С каждым днем растет страх властей в отношении вил. Прямо на глазах. Власти готовятся.

  • Псевдоним00:41, 14.06.2016#

    И чего в этой "новости" нового? Это делается каждый год.

  • 91100:44, 14.06.2016#

    Одно время как-то притихли. . . И раньше на месяц вызывали, а сейчас на 2 хотят. . . . А платить будет военкомат. . . . средний доход мужа. . . . !!!Ну смешно, да и кто мужа на работе будет ждать 2 месяца?

  • Крымнаш01:03, 14.06.2016#

    Вофка своей тени боится. Будет ещё хуже

  • Артур01:49, 14.06.2016#

    Простите, а что защищать? В этой стране все платно, вот пусть мне государство платит достойную зп и я пойду.

  • Псевдоним10:22, 14.06.2016#

    Да не пойдешь ты никуда. Твоя стезя, это сидеть за клавиатурой и геройствовать. И даже на это, скорее всего, ты не в состоянии заработать, а оплачивают твое удовольствие родственники.

  • Артур16:57, 14.06.2016#

    По себе людей не суди. Я уже многого добился в этой жизни, есть своя квартира, машина, счет в банке. И да, я работаю в белую и оплачиваю все налоги как положено. А что делаешь ты? Сидишь на зп в 20. 000р из которой больше половины приносит начальник в конвертике. Поэтому пенсии тебе не видать как ушей своих.

  • Ох Рана10:55, 16.06.2016#

    Хрена лысого они меня призовут. Они будут воровать, а я их охранять. Хрена.

  • PPS11:25, 16.06.2016#

    Как только ворьё в Кремле начнут стрелять, сам пойду добровольцем.

  • РєРѕСЂРІР°Рї09:18, 19.06.2016#

    это вы начальнику моему скажите, моментально уволит.

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