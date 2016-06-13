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Военнообязанных, пребывающих в запасе, призовут на двухмесячные сборы
Россиян, пребывающих в запасе, начнут призывать на военные сборы, сообщает деловая газета «Золотой Рог».
Указ о призыве "запасников" на двухмесячные сборы в 2016 году подписал президент России Владимир Путин. Документ был опубликован на официальном портале правовой информации.
При этом военные сборы будут проводиться в сроки по согласованию с региональными органами исполнительной власти. Исключение составят проверочные сборы, сроки их проведения определит Минобороны.
Указ вступил в силу 11 июня.
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Комментарии
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91123:35, 13.06.2016#
Что за бред, куча контрактников и тех кто не призывался служить. Почему мой муж должен идти на эту переподготовку имея маленького ребенка, один кормилиц, как жить вообще. Наше государство из нас деньги на садик, школу, университет, поликлиники, больницы и т. д. берет, и еще хочет лишить заработка единственного. Кто будет ждать моего мужа на работе 2 месяца???!!! Считаю полным бредом. . . Наше государство не сделало ни чего, что бы идти на эту переподготовку.
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Артур16:57, 14.06.2016#
По себе людей не суди. Я уже многого добился в этой жизни, есть своя квартира, машина, счет в банке. И да, я работаю в белую и оплачиваю все налоги как положено. А что делаешь ты? Сидишь на зп в 20. 000р из которой больше половины приносит начальник в конвертике. Поэтому пенсии тебе не видать как ушей своих.
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особого желания нету, есть контрактники , вот пусть и служаат