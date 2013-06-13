В России останется круглогодичное летнее время

Верховный суд (ВС) РФ вновь отказался отменить в России круглогодичное "летнее время".



Таким образом, суд отклонил апелляционную жалобу президента "Лиги защиты пациентов" Александра Саверского, в которой указывалось, что отказ от перехода на "зимнее время" нарушает права граждан.



На заседании Саверский заявил, что с отменой "зимнего времени" наблюдается изменение в самочувствии и настроении людей. "Я беспокоюсь не о себе лично, ведь я занимаюсь спортом и йогой, а о детях и других людях", — отметил он.



В свою очередь прокурор возразила, что само по себе исчисление времени не может влиять ни на окружающую среду, ни на здоровье человека, пишет РИА Новости.



Сейчас в России действует постоянное "летнее время". Переход на "зимнее" и "летнее" время был отменен в 2011 году. После этого в России стала действовать система исчисления времени, опережающая астрономическое время на два часа. Подробнее читайте в материале "Медведев подписал закон, отменяющий переход на "зимнее время"".



Россияне неоднозначно восприняли смену уже привычного режима, у некоторых это решение вызвало недовольство, люди заговорили о хроническом недосыпании и усталости.



Что говорят о переводе стрелок врачи



"Это плохо отражается на здоровье людей. Теряется качество жизни — появляется слабость, головная боль, к каким-то мгновенным катастрофам это не приводит, но потом природа нас наказывает. Тот вариант, в котором мы живем, плох потому, что мы не видим ни рассвета, ни захода солнца. Наш образ жизни должен соответствовать суточному ритму".



Когда придумали переводить стрелки и кто в мире продолжает это делать



Впервые перевод стрелок часов на час вперед летом и на час назад зимой в целях экономии энергетических ресурсов был проведен в Великобритании в 1908 году. Сама же идея экономии энергетических ресурсов путем перевода стрелок принадлежит американскому государственному деятелю, одному из авторов Декларации независимости США Бенджамину Франклину. В самих же Соединенных Штатах Америки переход на "летнее" и "зимнее" время применяется с 1918 года.



"Без "зимнего времени" спать будем меньше, работать — лучше"



Руководитель редакции науки и экологии РИА Новости Андрей Резниченко: "Что мы выиграем, потеряв час времени? По утверждениям ученых, при отмене перехода на "зимнее время" в Москве светового времени станет "ощущаться" на 8% больше. С другой стороны, ученые утверждают, что тщательно проанализируют последствия отмены перехода на "зимнее время" для человека и экономики и обещают, что при выявлении негативного влияния будут настаивать на возвращении к прежней системе".



РИА Новости

