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В России останется круглогодичное летнее время

13 Июня 2013, 22:46 | В России

Верховный суд (ВС) РФ вновь отказался отменить в России круглогодичное "летнее время".

Таким образом, суд отклонил апелляционную жалобу президента "Лиги защиты пациентов" Александра Саверского, в которой указывалось, что отказ от перехода на "зимнее время" нарушает права граждан.

На заседании Саверский заявил, что с отменой "зимнего времени" наблюдается изменение в самочувствии и настроении людей. "Я беспокоюсь не о себе лично, ведь я занимаюсь спортом и йогой, а о детях и других людях", — отметил он.

В свою очередь прокурор возразила, что само по себе исчисление времени не может влиять ни на окружающую среду, ни на здоровье человека, пишет РИА Новости.

Сейчас в России действует постоянное "летнее время". Переход на "зимнее" и "летнее" время был отменен в 2011 году. После этого в России стала действовать система исчисления времени, опережающая астрономическое время на два часа. Подробнее читайте в материале "Медведев подписал закон, отменяющий переход на "зимнее время"".

Россияне неоднозначно восприняли смену уже привычного режима, у некоторых это решение вызвало недовольство, люди заговорили о хроническом недосыпании и усталости.

Что говорят о переводе стрелок врачи

"Это плохо отражается на здоровье людей. Теряется качество жизни — появляется слабость, головная боль, к каким-то мгновенным катастрофам это не приводит, но потом природа нас наказывает. Тот вариант, в котором мы живем, плох потому, что мы не видим ни рассвета, ни захода солнца. Наш образ жизни должен соответствовать суточному ритму".

Когда придумали переводить стрелки и кто в мире продолжает это делать

Впервые перевод стрелок часов на час вперед летом и на час назад зимой в целях экономии энергетических ресурсов был проведен в Великобритании в 1908 году. Сама же идея экономии энергетических ресурсов путем перевода стрелок принадлежит американскому государственному деятелю, одному из авторов Декларации независимости США Бенджамину Франклину. В самих же Соединенных Штатах Америки переход на "летнее" и "зимнее" время применяется с 1918 года.

"Без "зимнего времени" спать будем меньше, работать — лучше"

Руководитель редакции науки и экологии РИА Новости Андрей Резниченко: "Что мы выиграем, потеряв час времени? По утверждениям ученых, при отмене перехода на "зимнее время" в Москве светового времени станет "ощущаться" на 8% больше. С другой стороны, ученые утверждают, что тщательно проанализируют последствия отмены перехода на "зимнее время" для человека и экономики и обещают, что при выявлении негативного влияния будут настаивать на возвращении к прежней системе".

РИА Новости
 

Автор: РИА "Новости"
Теги: летнее время 



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Комментарии

  • Лев23:15, 13.06.2013#

    Ну и Слава Богу!!! Всегда доставал этот переход и перевод часов. . .

  • Псевдоним23:25, 13.06.2013#

    Лев чмооо!!!И верховный суд задолбал. Весь ДВ за перевод часов, а эти пи. . до. . ры издеваются

  • Псевдоним00:00, 16.06.2013#

    Что значит весь ДВ? За себя говорите.

  • Псевдоним00:12, 16.06.2013#

    Да вас тут пара придурков, кто против возвращения поясного времени.

  • Псевдоним23:29, 13.06.2013#

    Верните зимнее время изверги. . . . дети не высыпаются и школу в темноте идти. . .

  • Dzenn23:47, 13.06.2013#

    Псевдонимы!!! За все ДВ чесать не надо. За себя говори, мне наоборот летнее устраиват больше. А для того что бы дети высыпались, нужно соблюдать режим. Зато они возвращаются со школы пока светло. А утром можно и проводить ребенка, а не жопу под одеялом греть.

  • Прохожий10:57, 14.06.2013#

    Вот именно не надо говорить за ДВ, очень много людей поддерживающих летнее время, лучше вечером светлее, че рассвет в 5. 00

  • Псевдоним00:05, 16.06.2013#

    Зачем вам вечером нужно "светлее"? Объясните! Светло должно быть утром и днем, а если светло веченром, то это уже белые ночи, то бишь аномалия. . .

  • Псевдоним00:10, 16.06.2013#

    Наоборот вечером можно встретить в полвосьмого как раз после работыв, а утром к 8 и я и ребенок по темноте несемся в разные стороны. Для тех, кто работает очень тяжело с таким временем жить, а тем кто дома сидит конечно пофиг

  • Ольга00:33, 16.06.2013#

    зАТО ВОЗВРАЩАТЬСЯ ПО СВЕТЛОТЕ, А ЭТО ЦЕННЕЕ ЗИМОЙ В УСЛОВИЯХ КРИМИНОГЕННОЙ ОБСТАНОВКИ. А чтобы высыпались, спать вовремя кладите.

  • Александр.23:56, 13.06.2013#

    Я не буду называть свою должность, но работаю я в области энергетики. По факту отмены перевода часов, могу объяснить следующее:Сейчас идёт развитие энергетики на дальнем востоке, так вот, что бы хоть не много вернуть деньги в бюджет, энергетики доказали и настояли, что если оствить время, то зимой каждый день за час с Дальнего востока набегает огромная сумма.

  • Псевдоним00:08, 16.06.2013#

    Вранье наглое. . . Набегает вечером, зато убегает утром. А так и утром и вечером темень. И какое дело до этого энергетикам, если энергия платная? Платишь - пользуйся хоть днем, хоть вечером. Меня мое здоровье волнует гораздо больше, чем недовольство энергетиков.

  • сантино00:17, 16.06.2013#

    на том свете накопишь свое с экономленное электричество

  • Псевдоним09:46, 14.06.2013#

    кАзлы блин!это нормально , когда светает только к 10 часам?

  • Псевдоним23:22, 15.06.2013#

    А причём тут ВС. . . . . это решает Президент или дума

  • Местный23:24, 15.06.2013#

    Все просто, проведите референдум и мы сами решим КАК НАМ ЖИТЬ. А то ВС и гном решают за нас, боятся, что их бредовые доводы, уничтожающие здоровье нации, придется засунуть в одно место.

  • Псевдоним00:03, 16.06.2013#

    Твари, как вы достали, верните время нормальное людям. . . На 2 часа раньше вставать приходится и зимой и летом. Неужели никто не может объяснить этому недалекому прокурору о вреде такого временного сдвига для людей???

  • Читающий00:12, 16.06.2013#

    Неужели непонятно, что это сделанно преднамеренно. Рядом яркий пример Япония, там стрелки никогда не переводили.

  • Тролль01:02, 16.06.2013#

    Это же один из 3 великих подвигов Медведева наряду с переименованием милиции и запретом на производство дешевых лампочек. Неужели, вы вправду думаете что Дмитрий Анатольевич плохого пожелает народу?

  • сантино00:15, 16.06.2013#

    Неврозы, депрессия , постоянные аварии с утра , кладбища больше чем города и нет все нормалек не надо ничего менять . Рядом Корея , Япония и кнр , время от 2 до 3 час меньше чем у нас , ну да там же дураки живут ( средн возвраст под 90 лет) , а в ВС просто тупые рожи .

  • Псевдоним00:48, 16.06.2013#

    Ложиться спать надо раньше, а еще меньше бухать жрать химическую колбасу и заниматься спортом и доживете до 90 лет. И время тут вовсе не при чем.

  • сантино00:53, 16.06.2013#

    что с тупарями спорить бесполезно Конечно они умней всяких там япов с корейцами Рано ложится - придурок. . .

  • Тролль00:56, 16.06.2013#

    Даже троллить лень. Самая избитая тема на этой планете. Раз в месяц где-нибудь да всплывает и комментарии всегда одни и те же, никто и слышать не хочет аргументы оппонентов, скукота. . .

  • Псевдоним01:16, 16.06.2013#

    Спрашивается какого *уя какой-то там медвед решает что лучше? Где общероссийский референдум? Народ - это власть, а всякие там презики, премы и т. д. это представители власти. Т. е. они должны ставить точку над i после самого народа. А тут бред какой-то получается.

  • Псевдоним16:38, 16.06.2013#

    Ну не надо переживать. Вернут зимнее время, но только чуть по-позже.

  • Псевдоним10:25, 25.06.2013#

    Человек создан от природы с природой и должен дружить, солнце встает и человек должен просыпаться вместе с солнцем, солнце содится и человек должен погружаться в сон, так было всегда, еще наши предки не имея часов, работали с рассветом, погружались в сон с закатом солнца, так и должно быть, а ложиться пораньше спать, как здесь предлагают, так попробуй сам погрузиться в сон, когда еще солнце высоко стоит над горизонтом и ребенка не уложись когда светло и хочется играть, солнце содится по нынешнему времени, только 22часа30 минут. Человек должен жить и прислушиваться к своему организму. Это огранизм человеческий руководит человеком, когда ему отдыхать, а когда ему бодрствовать. Поэтому надо возвращаться к прежнему времени. А кому нравится прежнее время, пожалуйста ложитесь спать когда солнце ярко светит, а посыпапаться когда еще 4 часа утра и идите на работу, поработайте лишнее время вам за это заплатят, а нормальные люди должны жить как создала природа!!!

  • Псевдоним10:33, 25.06.2013#

    . . . солнце садится и человек должен погружаться. . . . . . Поэтому надо возвращаться к прежнему времени. А кому нравится нынешнее время, пожалуйста ложитесь спать когда солнце ярко светит, а просыпапаться когда еще 4 часа утра. . . Исправила свои ошибки, прошу простить.

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