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В России останется круглогодичное летнее время
Верховный суд (ВС) РФ вновь отказался отменить в России круглогодичное "летнее время".
Таким образом, суд отклонил апелляционную жалобу президента "Лиги защиты пациентов" Александра Саверского, в которой указывалось, что отказ от перехода на "зимнее время" нарушает права граждан.
На заседании Саверский заявил, что с отменой "зимнего времени" наблюдается изменение в самочувствии и настроении людей. "Я беспокоюсь не о себе лично, ведь я занимаюсь спортом и йогой, а о детях и других людях", — отметил он.
В свою очередь прокурор возразила, что само по себе исчисление времени не может влиять ни на окружающую среду, ни на здоровье человека, пишет РИА Новости.
Сейчас в России действует постоянное "летнее время". Переход на "зимнее" и "летнее" время был отменен в 2011 году. После этого в России стала действовать система исчисления времени, опережающая астрономическое время на два часа. Подробнее читайте в материале "Медведев подписал закон, отменяющий переход на "зимнее время"".
Россияне неоднозначно восприняли смену уже привычного режима, у некоторых это решение вызвало недовольство, люди заговорили о хроническом недосыпании и усталости.
Что говорят о переводе стрелок врачи
"Это плохо отражается на здоровье людей. Теряется качество жизни — появляется слабость, головная боль, к каким-то мгновенным катастрофам это не приводит, но потом природа нас наказывает. Тот вариант, в котором мы живем, плох потому, что мы не видим ни рассвета, ни захода солнца. Наш образ жизни должен соответствовать суточному ритму".
Когда придумали переводить стрелки и кто в мире продолжает это делать
Впервые перевод стрелок часов на час вперед летом и на час назад зимой в целях экономии энергетических ресурсов был проведен в Великобритании в 1908 году. Сама же идея экономии энергетических ресурсов путем перевода стрелок принадлежит американскому государственному деятелю, одному из авторов Декларации независимости США Бенджамину Франклину. В самих же Соединенных Штатах Америки переход на "летнее" и "зимнее" время применяется с 1918 года.
"Без "зимнего времени" спать будем меньше, работать — лучше"
Руководитель редакции науки и экологии РИА Новости Андрей Резниченко: "Что мы выиграем, потеряв час времени? По утверждениям ученых, при отмене перехода на "зимнее время" в Москве светового времени станет "ощущаться" на 8% больше. С другой стороны, ученые утверждают, что тщательно проанализируют последствия отмены перехода на "зимнее время" для человека и экономики и обещают, что при выявлении негативного влияния будут настаивать на возвращении к прежней системе".
РИА Новости
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Комментарии
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Александр.23:56, 13.06.2013#
Я не буду называть свою должность, но работаю я в области энергетики. По факту отмены перевода часов, могу объяснить следующее:Сейчас идёт развитие энергетики на дальнем востоке, так вот, что бы хоть не много вернуть деньги в бюджет, энергетики доказали и настояли, что если оствить время, то зимой каждый день за час с Дальнего востока набегает огромная сумма.
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сантино00:15, 16.06.2013#
Неврозы, депрессия , постоянные аварии с утра , кладбища больше чем города и нет все нормалек не надо ничего менять . Рядом Корея , Япония и кнр , время от 2 до 3 час меньше чем у нас , ну да там же дураки живут ( средн возвраст под 90 лет) , а в ВС просто тупые рожи .
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Псевдоним01:16, 16.06.2013#
Спрашивается какого *уя какой-то там медвед решает что лучше? Где общероссийский референдум? Народ - это власть, а всякие там презики, премы и т. д. это представители власти. Т. е. они должны ставить точку над i после самого народа. А тут бред какой-то получается.
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Псевдоним10:25, 25.06.2013#
Человек создан от природы с природой и должен дружить, солнце встает и человек должен просыпаться вместе с солнцем, солнце содится и человек должен погружаться в сон, так было всегда, еще наши предки не имея часов, работали с рассветом, погружались в сон с закатом солнца, так и должно быть, а ложиться пораньше спать, как здесь предлагают, так попробуй сам погрузиться в сон, когда еще солнце высоко стоит над горизонтом и ребенка не уложись когда светло и хочется играть, солнце содится по нынешнему времени, только 22часа30 минут. Человек должен жить и прислушиваться к своему организму. Это огранизм человеческий руководит человеком, когда ему отдыхать, а когда ему бодрствовать. Поэтому надо возвращаться к прежнему времени. А кому нравится прежнее время, пожалуйста ложитесь спать когда солнце ярко светит, а посыпапаться когда еще 4 часа утра и идите на работу, поработайте лишнее время вам за это заплатят, а нормальные люди должны жить как создала природа!!!
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Псевдоним10:33, 25.06.2013#
. . . солнце садится и человек должен погружаться. . . . . . Поэтому надо возвращаться к прежнему времени. А кому нравится нынешнее время, пожалуйста ложитесь спать когда солнце ярко светит, а просыпапаться когда еще 4 часа утра. . . Исправила свои ошибки, прошу простить.
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Ну и Слава Богу!!! Всегда доставал этот переход и перевод часов. . .