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Россияне продлили отпусками майские праздники
Как выяснил Исследовательский центр портала Superjob, многие россияне взяли на работе дополнительный отпуск, чтобы удлинить себе майские каникулы. Провели же их подавляющее большинство граждан дома, на даче или на лоне природы.
В ходе опроса 1600 экономически активных россиян выяснилось, что 17% из них дополнили «государственные» выходные личным отпуском: 3% попросили начальство освободить их от работы с 28 по 30 апреля, 9% - с 5 по 8 мая. Каждый двадцатый (5%) взял отпуск на все дни с 28 апреля по 11 мая. Больше половины россиян (59%) при этом не стали удлинять выходные и вышли ненадолго на работу во время первой майской недели.
Майские праздники – это, как ни крути, наша традиция. Тем более что «продлить майские каникулы целесообразно, чтобы полноценно отдохнуть, а по окончании - снова за работу», поясняли респонденты. Некоторые задолго до прихода этих праздников мечтали о них: «Какая прелесть хоть эти дни посвятить себе любимым, свежим воздухом подышать, любоваться цветением садов и цветов. Надо же как-то не только на государство работать, но и себе должное отдать на своих участках!»
Отказаться от удлинения выходных людей заставляли, по их словам, прежде всего материальные соображения. «Очень дорогие путевки и билеты»; «В отпуск ходишь - меньше заработаешь, что непозволительная роскошь»; «Ненормированный рабочий день, большая загруженность, работаю и в выходные», «Собираюсь увольняться в мае, а в этом месяце мало рабочих дней, за эти 4 дня больше заработаешь», - поясняли опрошенные. В некоторых компаниях график вольностей не допускает: все расписано заранее и очень жестко. Некоторые россияне грустно признавались: «Я не знаю, что такое отпуск…».
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