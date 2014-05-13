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Абоненты "МегаФона" могут заблокировать SMS с нежелательных номеров

13 Мая 2014, 15:13 | В России
«МегаФон» предлагает абонентам воспользоваться новым сервисом «СМС-контроль», с помощью которого каждый абонент может оградить себя от нежелательных сообщений. Услуга позволяет самостоятельно отписываться от рекламно-сервисных рассылок, внося отправителей в «черный список». 
 
Услуга полностью бесплатна и максимально проста в управлении. Набрав на телефоне команду *903#, абонент получает доступ к последним десяти номерам, с которых ему приходили сообщения. Любой из этих номеров пользователь может в два клика занести в «черный список». Управление созданным списком доступно в любой момент, и если какой-то номер попал в него по ошибке, номер можно быстро разблокировать. Таким образом, абоненты «МегаФона» смогут сами выбирать, какие SMS-сообщения и от кого, они хотят получать.
 
«МегаФон» уже несколько лет успешно борется со спамом, ограждая своих клиентов от нежелательных сообщений. Но бывают случаи, когда абонент сам подписывается на рекламные рассылки, которые в дальнейшем начинают его обременять. Так, например, абоненту могут в течение нескольких лет приходить регулярные SMS-сообщения от фитнес-клуба, в который он уже давно не ходит. Благодаря нашему новому сервису  клиент будет получать только интересную и актуальную информацию», - отметил Сергей Хренов, директор по предотвращению мошенничества.
 
Услуга «СМС-контроль» блокирует сообщения с буквенных и символьных номеров. Сервис предоставляется бесплатно и доступен во всех филиалах «МегаФона», сообщили ZRPRESS.Ru в пресс-службе Дальневосточного филиала ОАО "МегаФон".
 
В течение нескольких лет «МегаФон» реализует программу по защите клиентов от мошенничества и спама. Так, весной 2013 года, оператор внедрил систему «Антиспам», которая позволяла блокировать спам-сообщения с буквенно-символьных номеров по обращениям абонентов, а с ноября прошлого года осуществлять полную блокировку сообщений, приходящих в сеть «МегаФона» с «коротких» цифровых и буквенно-символьных номеров, не соответствующих российскому законодательству. Все эти меры позволили значительно сократить количество спама, поступающего клиентам «МегаФона».
 
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Теги: связь  смс-контроль  Мегафон 



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