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В России понятых поменяют на видеокамеры
13 Мая 2014, 14:01 | В России
МВД подготовило законопроект, позволяющий полицейским оформлять административные правонарушения без понятых, но с обязательным использованием видеозаписи. Документ опубликован на Едином портале раскрытия информации.
Как уточняется в пояснительной записке, документ должен серьезно облегчить жизнь сотрудникам госавтоинспекции. При этом речь не идет о полном отказе от понятых. Заменить их видеосъемкой можно будет только в случае, если правонарушение произошло в труднодоступной местности, а также в ночное время. По действующему Кодексу об административных правонарушениях, при досмотре и задержании правонарушителя обязательно наличие двух понятых.
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