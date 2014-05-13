В России понятых поменяют на видеокамеры

МВД подготовило законопроект, позволяющий полицейским оформлять административные правонарушения без понятых, но с обязательным использованием видеозаписи. Документ опубликован на Едином портале раскрытия информации.

Как уточняется в пояснительной записке, документ должен серьезно облегчить жизнь сотрудникам госавтоинспекции. При этом речь не идет о полном отказе от понятых. Заменить их видеосъемкой можно будет только в случае, если правонарушение произошло в труднодоступной местности, а также в ночное время. По действующему Кодексу об административных правонарушениях, при досмотре и задержании правонарушителя обязательно наличие двух понятых.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.