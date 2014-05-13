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В России свидетелей преступлений будут защищать по-новому
Каждый год, по данным ВНИИ МВД, в России свидетелями тяжких преступлений становятся более 11 млн человек. Из них около 2,5 млн в ходе судебных заседаний, из-за боязни мести со стороны обвиняемых, резко меняют свои показания.
Опасения их не беспочвенны, пишет «РГ»: по официальной статистике ежегодно в России в ходе расследования уголовных дел таинственно гибнут или исчезают от пяти до восьми свидетелей преступлений. Именно для защиты этих людей утверждена постановлением правительства новая государственная программа. Действие ее рассчитано на 2014-2018 годы. Это уже вторая такая программа. Первая действовала в течение последних пяти лет.
Напомним, в августе 2004 года был принят закон «О государственной защите потерпевших, свидетелей и иных участников уголовного судопроизводства». Однако сразу отработать все вопросы, касающиеся защиты свидетелей, особенно по резонансным преступлениям, не удалось. Тогда и родилась идея создания специальной государственной программы.
В этой программе сегодня задействованы все силовые министерства и ведомства, а также Минздрав, Минтруда и Федеральное медико-биологическое агентство. Координатором программы назначили МВД, на которое сегодня приходится почти 90 процентов реализованных мер безопасности. Там создано специальное Управление по обеспечению безопасности лиц, подлежащих государственной защите. Возглавляет его генерал-майор полиции Александр Лебедев. Аналогичные службы действуют и в других силовых ведомствах.
В новую программу внесены существенные изменения. Например, существенно, по сравнению с первой программой, увеличено финансирование. Ведь по прогнозам, за пять лет через систему безопасности свидетелей смогут пройти около 20 тысяч человек. И на их защиту выделяется около 1,5 миллиарда рублей. Кому-то выделят телохранителей, кого-то на время переселят под защиту, а кому-то придется поменять имя и внешность.
Чтобы попасть в «программу защиты свидетелей», человек должен сам определить степень опасности для его жизни. Если она реальна, то следует немедленно обратиться в правоохранительные органы. Кстати, сотрудники управления работают на каждом громком уголовном процессе.
По мнению экспертов, сегодня в России в личной охране нуждаются около 5,5 тыс. важных свидетелей. И трети из них после судебных разбирательств будет необходимо менять не только место жительства, но и внешность. Этим людям также обещают создать новую биографию.
Свидетелю в России положено: личная охрана и охрана жилища; выдача специальных средств индивидуальной защиты, связи и оповещения об опасности; обеспечение конфиденциальности; временное помещение в безопасное место; замена документов; изменение внешности (пластическая операция); перемена места работы (службы) или учебы; переезд на новое место жительства. Правительством также принято решение выделять свидетелям жилье за счет государства. Свидетелю также оплатят все расходы, связанные с проездом и провозом багажа. Разрешено взять с собой до 20 тонн имущества.
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