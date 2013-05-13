Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
В России период выплаты страховых взносов для женщин с детьми увеличат до 4,5 лет
Период выплаты страховых взносов для женщин с маленькими детьми будет увеличен с 3 до 4,5 лет. Об этом рассказала замглавы правительства РФ Ольга Голодец. Эти предложения оформлены как проект федерального закона и внесены в правительство.
Сейчас женщина имеет право на страховой период до трех лет, это означает, что каждая женщина по уходу за ребенком может ухаживать только за двумя детьми. "Те предложения, которые внесены, они увеличивают этот срок до 4,5 лет", — сказала Голодец после совещания с вице-премьерами.
Речь идет о сроке, в течение которого за женщину уплачиваются страховые взносы, пока она находится в отпуске по уходу за ребенком, отметила она.
По закону, отпуск по уходу за ребенком можно разделить на два периода. Во время первой части отпуска — до достижения ребенком 1,5 лет — мать или другой член семьи получают специальное пособие за счет Фонда социального страхования и компенсационные выплаты за счет средств работодателя. Во второй половине отпуска (когда ребенку от 1,5 до 3 лет) матери выплачивается только компенсация по месту работы. За все три года такого отпуска работодатель обязан сохранить за матерью ребенка ее рабочее место, пишет ИА "Росбалт".
Новости тематики
- Никакого реального повышения пенсий в 2019 году не будет
- Власти выбрали новый пенсионный возраст
- Женщин собираются отправлять на пенсию в 63 года
- Россияне должны молиться на повышение пенсионного возраста
- Аудитория деловых изданий не доверяет банкам, страховым компаниям, СМИ и представителям государства
- Денег на разовую выплату для всех пенсионеров не хватает
- Пенсионеры потеряют по 275 тысяч рублей каждый
- Пенсионный возраст все-таки повысят
- Россиян обяжут самих копить себе на старость
- Тем, кто не застрахует свое жилье, государство помогать больше не будет
Новости раздела
- Никакого реального повышения пенсий в 2019 году не будет
- Путин готов вмешаться и смягчить пенсионную реформу
- Как взять всё и поделить
- Tele2 приготовила "Гол" для футбольных болельщиков
- Они поверили, что пенсионная реформа их не коснется, и крупно прогадали
- Число учебников в школах уменьшится пока на треть
- Названа зарплата, которая позволит причислять себя в Приморье к среднему классу
- Минобороны ликвидирует военные кафедры в вузах
- "Единая Россия" категорически отказалась поддержать референдум по пенсионной реформе
- "ГПМ Матч" и "Ростелеком" открыли телеканал "Матч! Ультра"
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Они поверили, что пенсионная реформа их не коснется, и крупно прогадали
- Путин готов вмешаться и смягчить пенсионную реформу
- Недвижимость в Приморье резко подешевела
- Выпускникам Дальнего Востока дают задания по ЕГЭ, которые практически невозможно выполнить
- Бизнес заставят избавляться от пенсионеров, сердечников, метеозависимых и так далее
- На Дальнем Востоке уже продается топливо по 100 рублей за литр
- "Дайте мне хоть раз съездить на рыбалку перед смертью"
- Московский суд арестовал банковские счета крупнейшей компании порта Владивосток
- "Люди кипели от возмущения"
- Хабаровские единороссы определились с кандидатом в губернаторы