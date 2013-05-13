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В России период выплаты страховых взносов для женщин с детьми увеличат до 4,5 лет

13 Мая 2013, 22:05 | В России

Период выплаты страховых взносов для женщин с маленькими детьми будет увеличен с 3 до 4,5 лет. Об этом рассказала замглавы правительства РФ Ольга Голодец. Эти предложения оформлены как проект федерального закона и внесены в правительство.

Сейчас женщина имеет право на страховой период до трех лет, это означает, что каждая женщина по уходу за ребенком может ухаживать только за двумя детьми. "Те предложения, которые внесены, они увеличивают этот срок до 4,5 лет", — сказала Голодец после совещания с вице-премьерами.

Речь идет о сроке, в течение которого за женщину уплачиваются страховые взносы, пока она находится в отпуске по уходу за ребенком, отметила она.

По закону, отпуск по уходу за ребенком можно разделить на два периода. Во время первой части отпуска — до достижения ребенком 1,5 лет — мать или другой член семьи получают специальное пособие за счет Фонда социального страхования и компенсационные выплаты за счет средств работодателя. Во второй половине отпуска (когда ребенку от 1,5 до 3 лет) матери выплачивается только компенсация по месту работы. За все три года такого отпуска работодатель обязан сохранить за матерью ребенка ее рабочее место, пишет ИА "Росбалт".
 

Автор: ИА "Росбалт"
Теги: страхование  демография 



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