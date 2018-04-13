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Путин рассказал, когда Россия высадится на Луну
В День космонавтики Президент России приехал в реконструированный павильон "Космос" на ВДНХ, где создан уникальный центр "Космонавтика и авиация". Глава государства встретился с известными космонавтами и подтвердил: программу полетов на Луну сворачивать не собираются. А в перспективе - Марс, и политические проблемы не помешают, сообщает деловая газета "Золотой Рог" со ссылкой на "Российскую газету".
Владимир Путин осмотрел экспонаты выставки, многие из которых существуют в единственном экземпляре: спускаемый аппарат корабля "Восток-1", на котором приземлился Юрий Гагарин, полномасштабные макеты орбитального комплекса "Мир" из четырех модулей, транспортного грузового корабля "Прогресс", орбитального самолета МАКС и так далее.
Глава государства заинтересовался симулятором летательного аппарата и вместе с мэром Москвы Сергеем Собяниным забрался внутрь, чтобы осуществить "стыковку" с модулем орбитальной станции.
Президент также поздравил известных космонавтов, которые пришли в обновленный павильон, с Днем космонавтики. Он рассказал о планах по космодрому Восточный: "Вы знаете, что у нас новый космодром создан, целый город там будет расти постепенно. Но дело даже не только в площадке, дело в том, я, во всяком случае, рассчитываю на то, что там будет такой высокотехнологичный кластер создаваться на Дальнем Востоке".
"Несмотря на определенные сложности, мы постепенно разворачиваем эту важнейшую деятельность", - сказал про космическую отрасль глава государства. "Она важна и для обороноспособности, и для народного хозяйства. Вы знаете это лучше, чем я - это связь, наблюдение и т.д.", - перечислил он.
Президент напомнил, что подписал указ о создании сверхтяжелой ракеты для работы в дальнем космосе: сначала на окололунной орбите, затем для доставки грузов на Луну и для пилотируемых полетов.
Путин подтвердил планы по реализации Лунной программы. "Полетим ли на Луну?" - спросили космонавты. "Да, - кивнул глава государства. - Программа рассчитана до 2030 года. Уже заканчивается работа на созданием корабля "Федерация" и началась работа по сверхтяжелой ракете, которая должна быть использована для работы по Луне". "Так что здесь сомнений нет: будем активно работать, будем эту программу осуществлять", - заверил он.
"Сначала станция на лунной орбите, а потом уже - модули на самой Луне. Во всяком случае, так планируется, - рассказал Путин. - Надеюсь, что так оно и будет".
Президент поинтересовался у космонавтов, хотят ли они на Луну. "Очень!" - заверили его. Там и до Марса недалеко, улыбнулся он и вспомнил, что "где-то здесь раньше готовили яблони для посадки на Марсе, саженцы продавали".
Глава государства сообщил, что испытания сверхтяжелой ракеты начнутся через 10 лет. На космодроме "Восточный" потребуется стартовый комплекс. "Планируем и в ближайшее время начнем работу, для тяжелой ракеты уже действуем, теперь для сверхтяжелой нужно", - пояснил он. Причем работа по созданию ракеты и площадки для ее запуска будет вестись так, чтобы и пусковой комплекс, и ракета появились одновременно.
Речь зашла и об освоении Марса. "Там две программы - мы, надеюсь, будем принимать участие, с партнерами подписаны соответствующие соглашения. Слава Богу, эта сфера деятельности не затрагивает проблемные сферы политики, поэтому надеюсь, все будет развиваться", - уверен он.
Космонавты рассказали, что с астронавтами из других стран вместе летают на одних кораблях. "Это та сфера деятельности, которая объединяет. Надеюсь, так оно и будет в дальнейшем", - заметил глава государства.
Путин заверил, что Россия не собирается сворачивать международное сотрудничество в космической сфере. "Мы не собираемся ничего здесь ломать, выходить из этих программ, мы намерены закончить. У нас там ведь партнеры и по Луне, и, потом, по изучению Марса, там Соединенные Штаты, Канада, Япония, Евросоюз", - перечислил он. Есть и технологии, и желание, и финансовые возможности. "Все эти планы будем реализовывать, они интересные, нужные и для страны, и для всего человечества", - заключил он.
Фото РГ.
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